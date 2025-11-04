Börsenstart Europa - 04.11. - MDAX schwach -1,60 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.380,65 PKT und fällt um -1,60 %. Top-Werte: Hugo Boss +0,55 %, Deutsche Wohnen +0,12 %, HELLA +0,06 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -6,40 %, AUTO1 Group -5,07 %, Delivery Hero -3,15 %

Der DAX steht aktuell (09:59:39) bei 23.783,44 PKT und fällt um -1,44 %. Top-Werte: Symrise +0,21 %, Henkel VZ -0,03 %, Beiersdorf -0,31 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -6,96 %, Zalando -3,00 %, adidas -2,60 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (09:59:42) bei 3.583,69 PKT und fällt um -1,33 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +4,88 %, PNE +1,47 %, Sartorius Vz. -0,28 %

Flop-Werte: Nagarro -3,40 %, SMA Solar Technology -3,00 %, SILTRONIC AG -3,00 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:40) bei 5.608,67 PKT und fällt um -1,23 %.

Top-Werte: DANONE +0,10 %, Enel -0,32 %, BNP Paribas (A) -0,50 %

Flop-Werte: Hermes International -3,05 %, adidas -2,60 %, Infineon Technologies -2,44 %

Der ATX steht aktuell (09:59:41) bei 4.799,61 PKT und fällt um -1,26 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +0,83 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,72 %, BAWAG Group +0,09 %

Flop-Werte: Lenzing -2,13 %, Wienerberger -1,94 %, voestalpine -1,93 %

Der SMI steht aktuell (09:59:42) bei 12.178,30 PKT und fällt um -0,70 %.

Top-Werte: Geberit +2,20 %, Alcon +0,47 %, Swisscom +0,32 %

Flop-Werte: Logitech International -2,64 %, CIE Financiere Richemont -2,48 %, UBS Group -2,17 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.012,47 PKT und fällt um -1,19 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +0,62 %, DANONE +0,10 %, Pernod Ricard -0,18 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -9,65 %, Hermes International -3,05 %, ArcelorMittal -2,67 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.726,41 PKT und verliert bisher -1,03 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) -0,32 %, Essity Registered (B) -0,88 %, Swedbank Shs(A) -1,15 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,62 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,91 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,91 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 4.960,00 PKT und steigt um +1,02 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,32 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,27 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,11 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,77 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,71 %, Viohalco -1,56 %