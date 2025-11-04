Euro stabilisiert sich über 1,15 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag auf niedrigem Niveau stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt zu 1,1524 US-Dollar gehandelt und kostete damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1514 (Freitag: 1,1554) Dollar festgesetzt.

Das Umfeld für den Euro bleibt aber trüb. Denn der Dollar profitiert seit Mitte letzter Woche davon, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Hintergrund ist die angesichts der US-Zollpolitik zuletzt gestiegene Inflation, die deutlich über dem mittelfristigen Inflationsziel der US-Notenbank Fed von 2,0 Prozent liegt.