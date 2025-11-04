    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Vom Sanierungsstau zum Bildungsschub

    Strategien aus der Schulbaukrise (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Deutschlands Schulinfrastruktur steht am Limit. Der Bau- und
    Sanierungsbedarf ist immens, die Haushaltskassen der Länder und Kommunen
    vielerorts leer. Die gute Nachricht: Es gibt konkrete Ansätze und Lösungen, wie
    die dringend benötigten Maßnahmen jetzt angegangen werden können. Ein wichtiger
    Hebel zur Finanzierung stellt dabei das am 18.03.2025 beschlossene
    Sondervermögen der Bundesregierung dar. Um die Sanierungen zu beschleunigen,
    setzt Bayern bei Pilotprojekten bereits auf den Gebäudetyp E. Städte wie Köln
    zeigen zudem, wie sich der Sanierungsstau durch Multiprojektmanagement und
    strategisches Liegenschaftsmanagement systematisch und effizient bewältigen
    lässt. Bei den langfristig angelegten Maßnahmen unterstützt das auf Bau,
    Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer
    SE die Städte und Kommunen.

    Der Putz rieselt von den Wänden, durch undichte Fenster pfeift der Wind, der
    Wasserhahn tropft und die Räume sind schon lange viel zu klein - Nach aktuellen
    Schätzungen der staatlichen Förderbank KfW beläuft sich der Sanierungsstau an
    deutschen Schulen auf rund 55 Milliarden Euro. So viel sei nötig, um die maroden
    Gebäude wieder in einen funktionalen und sicheren Zustand zu versetzen[i].
    Gleichzeitig steigen die Schülerzahlen kontinuierlich. Laut Prognosen der
    Kultusministerkonferenz wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler bis zum Jahr
    2035 bundesweit um rund 758.000 auf insgesamt 11,8 Millionen anwachsen[ii].
    Hinzu kommen neue Anforderungen wie der flächendeckende Ausbau von
    Ganztagsangeboten an Grundschulen ab August 2026 und die stetig wachsenden
    Städte und Ballungsräume[iii].

    Mehr als nur Risse in der Wand

    "Der bauliche Zustand vieler Schulen ist eine ernstzunehmende Gefahr für die
    Gesundheit sowie das gute Lernen und Lehren der Schüler- und Lehrerschaft", sagt
    Thomas Köhler, Spezialist für Bildungsbauten bei Drees & Sommer. "Wer sich in
    einem Raum nicht wohlfühlt, der kann sich schlechter konzentrieren und sich
    weniger gut entfalten." Damit Schulen diese Probleme beheben können, oder sie
    beim Neubau gar nicht erst entstehen, unterstützt Köhler Städte und Kommunen mit
    umfassenden Beratungsleistungen. Er hat bereits verschiedenste Schulprojekte im
    gesamten Bundesgebiet begleitet und bringt dabei technisches Know-how,
    pädagogisches Verständnis und strategische Planung zusammen.

    Köhler kennt auch die Herausforderungen, vor denen viele Kommunen aktuell
    stehen: Zwar liege die Zuständigkeit für das Schulwesen formal bei den Ländern,
    doch die Verantwortung für die Schulgebäude tragen in der Regel die Städte und
    Gemeinden. "Dort fehlt es oft am Personal, Bürokratie erschwert schnelles Bauen
