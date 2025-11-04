NurExone in das BioFab Startup Lab von ARMI aufgenommen – Stärkung der US-Position im Bereich der regenerativen Herstellung

TORONTO und HAIFA, Israel, 03. November 2025 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es in das BioFab Startup Lab, das Teil des Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) und seines BioFabUSA-Programms ist, aufgenommen wurde.

Das bundesstaatlich unterstützte Programm, das durch einen Zuschuss der U.S. Economic Development Administration ins Leben gerufen wurde, hilft Biotechnologieunternehmen in der Frühphase dabei, die Umsetzung regenerativer Innovationen in skalierbare und kommerziell tragfähige Herstellungsprozesse zu beschleunigen.

Jüngste Gesetze und bundesweite Initiativen, einschließlich einer Executive Order des Weißen Hauses zur Bioökonomie¹, haben die Bioproduktion als eine strategische nationale Fähigkeit der USA und als neue Säule der fortschrittlichen Fertigung² identifiziert.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, erklärte:

„Die Biofabrikation wird zur industriellen Grundlage der Medizin der nächsten Generation. Die staatliche Unterstützung für Programme wie dieses zeigt, dass sich die US-Prioritäten über Halbleiter und saubere Energie hinaus auf die Bioproduktion ausweiten. Das ARMI-Ökosystem und die dazugehörige Infrastruktur haben das Potenzial, dem Unternehmen langfristige kommerzielle Vorteile bei der GMP-gerechten Exosomenproduktion in den USA zu verschaffen und die Markteinführungszeit unserer Produkte zu verkürzen.“

Die US-Tochtergesellschaft von NurExone, Exo-Top Inc., treibt Pläne für den Aufbau einer GMP-konformen Anlage zur Herstellung von naiven Exosomen voran. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Teilnahme am ARMI-Programm seinen Wertbeitrag für strategische Partner und Aktionäre weiter verbessern wird.

Biofabrikation ist der Prozess, bei dem lebende Zellen und biologische Materialien zur Herstellung von Geweben und therapeutischen Produkten verwendet werden. Sie überbrückt die Lücke zwischen wissenschaftlicher Entdeckung und industrieller Produktion und schafft die Grundlage für eine neue Generation von Technologien der regenerativen Medizin.

Über ARMI | BioFabUSA

Das Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) ist ein gemeinnütziges Konsortium, das Industrie, Wissenschaft und Regierung zusammenbringt, um die großtechnische Herstellung von konstruierten Geweben und Produkten der regenerativen Medizin zu ermöglichen. Sein sechsmonatiges BioFab Startup Lab-Programm bietet Unternehmen in der Frühphase Zugang zu Einrichtungen, Mentoring und biotechnologischen Produktionsressourcen, die die Lücke zwischen Entdeckung und Markt schließen.