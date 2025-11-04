BayWa Aktie schmiert ab - 04.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BayWa Aktie. Mit einer Performance von -18,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei BayWa abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,84 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BayWa Aktie damit um +39,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BayWa um -35,67 % verloren.

BayWa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +39,20 % 1 Monat -13,97 % 3 Monate -29,84 % 1 Jahr -31,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BayWa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BayWa Aktie und die Bewertung der Bezugsrechte. Die Aktie wird aktuell zu einem höheren Preis gehandelt als die Bezugsrechte, was Fragen zur Marktmanipulation aufwirft. Nutzer äußern Bedenken, dass der Kurs nach der Bezugsfrist am 18. November stark fallen könnte, und diskutieren Strategien zur Risikominderung durch den Verkauf von Altaktien und den Kauf von Bezugsrechten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BayWa eingestellt.

Informationen zur BayWa Aktie

Es gibt 36 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 204,42 Mio. wert.

BayWa Aktie jetzt kaufen?

Ob die BayWa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BayWa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.