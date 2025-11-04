    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUpwork AktievorwärtsNachrichten zu Upwork

    Besonders beachtet!

    Upwork Aktie bestätigt den positiven Trend - 04.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Upwork Aktie bisher um +13,45 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Upwork Aktie.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    Upwork verbindet Unternehmen mit Freiberuflern weltweit, bietet Dienstleistungen in diversen Bereichen und ist führend im Markt. Hauptkonkurrenten sind Freelancer.com, Fiverr und Toptal. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die große Talentbasis und die benutzerfreundliche Plattform.

    Upwork Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Upwork Aktie. Mit einer Performance von +13,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Upwork Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +48,47 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Upwork Aktie damit um +6,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Upwork -2,45 % verloren.

    Upwork Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,25 %
    1 Monat +2,55 %
    3 Monate +48,47 %
    1 Jahr +17,78 %

    Informationen zur Upwork Aktie

    Es gibt 133 Mio. Upwork Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,04 Mrd. wert.

    Upwork Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Upwork Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Upwork Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Upwork

    +13,41 %
    +6,25 %
    +2,55 %
    +48,47 %
    +17,78 %
    +16,60 %
    -58,85 %
    ISIN:US91688F1049WKN:A2N5QE



