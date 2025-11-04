NORMA Group Aktie verliert deutlich an Wert - -6,16 % - 04.11.2025

Die NORMA Group Aktie ist bisher um -6,16 % auf 13,100€ gefallen. Das sind -0,860 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von NORMA Group Verluste von -10,89 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die NORMA Group Aktie damit um -6,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,13 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NORMA Group eine negative Entwicklung von -8,64 % erlebt.

Zeitraum Performance 1 Woche -6,02 % 1 Monat -11,13 % 3 Monate -10,89 % 1 Jahr +5,86 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die schwache Kursentwicklung der NORMA Group Aktie nach dem Verkauf der Wassersparte. Nutzer äußern Bedenken über die miesen Kennzahlen des verbleibenden Geschäfts und die hohen Rückstellungen für Restrukturierungen. Es wird die Möglichkeit einer Liquidation des Unternehmens diskutiert, während die Cash Burn Rate und potenzielle überteuerte Zukäufe als Risiken betrachtet werden. Zudem wird die Wirkung von Sonderdividenden auf den Aktienkurs thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NORMA Group eingestellt.

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 425,04 Mio. wert.

Deutlich negativ ist am Dienstag die Kursreaktion auf die Quartalsbilanz von Norma ausgefallen. Die im SDax enthaltenen Papiere fielen um 3,7 Prozent auf 13,40 Euro. Zwischenzeitlich betrug der Abschlag sogar fast 9 Prozent, die Anteile rutschten …

Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Add" belassen. Die vom Verkauf der Wassersparte verzerrten Ergebnisse des Verbindungstechnik-Spezialisten seien geprägt von einem insgesamt …

Der Dax steuert am Dienstag in einem schwachen Börsenumfeld auf klare Verluste zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,1 Prozent auf 23.870 Punkte. Damit würde sich der freundliche …

