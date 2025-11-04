Deutsche Pfandbriefbank Aktie weiter auf Talfahrt - 04.11.2025

Mit einer Performance von -5,33 % musste die Deutsche Pfandbriefbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Pfandbriefbank abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -22,31 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank -14,66 % verloren.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,04 % 1 Monat -20,81 % 3 Monate -22,31 % 1 Jahr -20,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den signifikanten Kursrückgang der Deutsche Pfandbriefbank Aktie, der durch hohe Handelsumsätze und mögliche Verkäufe von Großaktionären bedingt sein könnte. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Werthaltigkeit von Immobilien, die die Aktie belasten. Nutzer äußern Skepsis über die aktuelle Marktlage und warnen vor weiteren Verlusten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 529,83 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gibt es tatsächlich Aktionäre, die mehr wissen? Ohne erkennbaren Grund ist der Kurs der deutschen Pfandbriefbank Montag unter Druck gekommen. Zeitweise war der Handel sogar unterbrochen. Wer verkauft da und warum?

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.