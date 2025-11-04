    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank

    Besonders beachtet!

    321 Aufrufe 321 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie weiter auf Talfahrt - 04.11.2025

    Am 04.11.2025 ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, bisher, um -5,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Pfandbriefbank Aktie weiter auf Talfahrt - 04.11.2025
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Mit einer Performance von -5,33 % musste die Deutsche Pfandbriefbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Pfandbriefbank!
    Long
    3,26€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 6,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4,54€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 5,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Pfandbriefbank abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -22,31 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank -14,66 % verloren.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,04 %
    1 Monat -20,81 %
    3 Monate -22,31 %
    1 Jahr -20,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den signifikanten Kursrückgang der Deutsche Pfandbriefbank Aktie, der durch hohe Handelsumsätze und mögliche Verkäufe von Großaktionären bedingt sein könnte. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Werthaltigkeit von Immobilien, die die Aktie belasten. Nutzer äußern Skepsis über die aktuelle Marktlage und warnen vor weiteren Verlusten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

    Zur Deutsche Pfandbriefbank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 529,83 Mio. wert.

    Almonty Industries, New Fortress Energy Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Ich weiß etwas, was du nicht weißt! – Deutsche Pfandbriefbank unter Druck


    Gibt es tatsächlich Aktionäre, die mehr wissen? Ohne erkennbaren Grund ist der Kurs der deutschen Pfandbriefbank Montag unter Druck gekommen. Zeitweise war der Handel sogar unterbrochen. Wer verkauft da und warum?

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Pfandbriefbank

    -5,33 %
    -18,04 %
    -20,81 %
    -22,31 %
    -20,81 %
    -47,26 %
    -26,29 %
    -63,35 %
    -67,13 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Pfandbriefbank Aktie weiter auf Talfahrt - 04.11.2025 Am 04.11.2025 ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, bisher, um -5,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.