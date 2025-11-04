Gerresheimer Aktie leidet unter Verkäufen - 04.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie fällt um -3,04 % auf 26,14€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Gerresheimer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -37,38 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -10,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -62,85 % verloren.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,86 % 1 Monat -30,33 % 3 Monate -37,38 % 1 Jahr -66,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Gerresheimer Aktie, die um 3 % gefallen ist. Teilnehmer äußern Bedenken bezüglich Leerverkäufen und möglicher Marktmanipulation, die den Kurs weiter belasten könnten. Einige sehen jedoch Chancen für eine Erholung gegen Ende des Jahres. Zudem werden mögliche Einstiegspreise für Investoren zwischen 20-25 € diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 905,64 Mio. wert.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.