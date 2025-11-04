    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Delivery Hero Aktie knickt ein - 04.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Delivery Hero Aktie bisher Verluste von -3,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Mit einer Performance von -3,29 % musste die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Delivery Hero, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,81 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um -6,39 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,20 %. Im Jahr 2025 gab es für Delivery Hero bisher ein Minus von -22,29 %.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,39 %
    1 Monat -17,20 %
    3 Monate -17,81 %
    1 Jahr -47,12 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,17 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 04.11. - MDAX schwach -1,60 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    -3,52 %
    -6,39 %
    -17,20 %
    -17,81 %
    -47,12 %
    -37,68 %
    -78,48 %
    -28,47 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



