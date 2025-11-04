Redcare Pharmacy - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -6,18 % - 04.11.2025

Die Redcare Pharmacy Aktie notiert aktuell bei 63,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,18 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,20 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Redcare Pharmacy insgesamt ein Minus von -31,33 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -15,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,09 %. Im Jahr 2025 gab es für Redcare Pharmacy bisher ein Minus von -49,47 %.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,77 % 1 Monat -16,09 % 3 Monate -31,33 % 1 Jahr -53,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesunkene Redcare Pharmacy Aktie, die unter erheblichem Druck von Leerverkäufen steht. Anleger sind besorgt über die hohe Short-Quote und die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Kursentwicklung. Trotz der negativen Stimmung gibt es auch Stimmen, die das langfristige Potenzial der Aktie betonen, da die fundamentalen Daten als solide gelten. Die aktuelle Situation wird als Vertrauenskrise wahrgenommen, während einige auf einen möglichen Kursrebound hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Im Oktober `25 haben 15 Analysten die Redcare Pharmacy Aktie eingestuft.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.