RT-RK tritt der "Eclipse Software Defined Vehicle Working Group" bei / Domänenübergreifende Expertise, Android-Integrations-Know-how und Automatisierungs-Exzellenz - ein Beitrag zum Open-Source SDV-Ökosystem (FOTO)

Novi Sad, Serbien (ots) - RT-RK, ein führendes Entwicklungshaus für Embedded

Software, spezialisiert auf Systemsoftware, gab heute bekannt, dass es

Contributing Member der Eclipse Foundation und damit Mitglied der Eclipse

Software Defined Vehicle (SDV) Working Group geworden ist - einer

Open-Source-Initiative, die das Software-definierte Fahrzeugs (SDV) durch

Zusammenarbeit zwischen Akteuren des Automobil- und Technologiesektors

vorantreibt.



Eclipse SDV bietet eine Open-Source-Technologieplattform für das

Software-definierte Fahrzeug der Zukunft an und fördert Innovation durch die

offene Zusammenarbeit zwischen OEMs, Tier-1-Zulieferern und

Technologieunternehmen. Die Initiative schafft eine neutrale Plattform für

Projekte rund um den offenen SDV-"Stack" - von Softwarekomponenten über APIs bis

hin zu cloudbasierten Fahrzeugdiensten.





RT-RK bringt als neues Mitglied jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung

komplexer Softwaresysteme mit, die mehrere Domänen verbinden. Das Unternehmen

verfügt über fundierte Expertise in Infotainment und Android-basierten

Plattformen, Betriebssystemen und Embedded Frameworks sowie nachgewiesene

Fähigkeiten bei der Integration von Automotive-Systemen mit hochwertigen

Consumer-Schnittstellen . Die Ingenieure von RT-RK haben Methoden entwickelt, um

die Komplexität von Fahrzeug-Softwarearchitekturen zu abstrahieren und in

vertraute Android-Datenmodelle und APIs zu überführen. Innovationen werden so

ohne Beeinträchtigung der Echtzeit-Performance oder der funktionalen Sicherheit

ermöglicht. Das Unternehmen wendet außerdem fortschrittliche

Automatisierungstechniken an, um die Prozesse der Softwareentwicklung zu

optimieren. Dadurch werden Qualität, Konsistenz und Produktivität verbessert und

menschliche Fehler auf ein Minimum reduziert.



"Der Beitritt zu Eclipse SDV ist ein natürlicher Schritt für RT-RK", sagt Nikola

Teslic, CEO von RT-RK . "Wir können dadurch unsere domänenübergreifende

Erfahrung in eine offene, kollaborative Umgebung einbringen. Unser Beitrag wird

die nahtlose Integration von Eclipse SDV-Assets in Kundenprojekte ermöglichen,

die domänenübergreifende Softwareentwicklung unterstützen und CI/CD-Pipelines

erweitern, um das Potenzial von Open-Source SDV-Komponenten voll auszuschöpfen."



"Wir freuen uns sehr, RT-RK in der Software Defined Vehicle Working Group der

Eclipse Foundation zu begrüßen", sagte Mike Milinkovich, Geschäftsführer der

Eclipse Foundation. "Die Erfolgsbilanz des Unternehmens im Bereich Android- und

Embedded-Technologien für den Mobilitätssektor und dessen starkes Engagement für

die Zusammenarbeit im Rahmen von Open-Source-Projekten werden eine enorme

Bereicherung für unsere wachsende SDV-Community sein. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit, um die Open-Source-Technologien voranzutreiben, die die Zukunft

der Mobilität prägen werden."



Über Eclipse SDV



Eclipse Software Defined Vehicle (SDV), eine Arbeitsgruppe innerhalb der Eclipse

Foundation, unterstützt die Open-Source-Entwicklung von zukunftsweisenden

Automobiltechnologien für die programmierbaren Fahrzeuge von morgen, bei denen

Software Merkmale, Funktionalität und Betrieb definiert. Die über 50 Mitglieder,

darunter führende Automobilhersteller, globale Cloud-Anbieter,

Technologieinnovatoren und wichtige Lieferkettenpartner, sind ein Beleg für den

großen Rückhalt, den die Initiative in der Industrie erfährt. Die Mission der

Arbeitsgruppe ist es, ein kollaboratives Forum für die Entwicklung und Förderung

von Open-Source-Lösungen bereitzustellen, die auf die globale Automobilindustrie

zugeschnitten sind. Mit einem "Code First"-Ansatz konzentriert sich Eclipse SDV

auf die Entwicklung der branchenweit ersten Open-Source-Software-Stacks und

zugehörigen Werkzeuge, die die Kernfunktionalitäten von Fahrzeugen der nächsten

Generation unterstützen werden.



Über RT-RK



RT-RK ist ein führendes Entwicklungshaus für Embedded Software mit Hauptsitz in

Novi Sad, Serbien, dessen Expertise sich über Systemsoftware, digitales

Fernsehen, Multimedia, Automotive und Embedded KI erstreckt. Das Unternehmen

bietet Entwicklungsdienstleistungen und Lösungen für hochleistungsfähige

eingebettete Systeme an und arbeitet mit weltweit führenden Technologie- und

Automobilunternehmen zusammen.



