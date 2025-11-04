RT-RK tritt der "Eclipse Software Defined Vehicle Working Group" bei / Domänenübergreifende Expertise, Android-Integrations-Know-how und Automatisierungs-Exzellenz - ein Beitrag zum Open-Source SDV-Ökosystem (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Novi Sad, Serbien (ots) - RT-RK, ein führendes Entwicklungshaus für Embedded
    Software, spezialisiert auf Systemsoftware, gab heute bekannt, dass es
    Contributing Member der Eclipse Foundation und damit Mitglied der Eclipse
    Software Defined Vehicle (SDV) Working Group geworden ist - einer
    Open-Source-Initiative, die das Software-definierte Fahrzeugs (SDV) durch
    Zusammenarbeit zwischen Akteuren des Automobil- und Technologiesektors
    vorantreibt.

    Eclipse SDV bietet eine Open-Source-Technologieplattform für das
    Software-definierte Fahrzeug der Zukunft an und fördert Innovation durch die
    offene Zusammenarbeit zwischen OEMs, Tier-1-Zulieferern und
    Technologieunternehmen. Die Initiative schafft eine neutrale Plattform für
    Projekte rund um den offenen SDV-"Stack" - von Softwarekomponenten über APIs bis
    hin zu cloudbasierten Fahrzeugdiensten.

    RT-RK bringt als neues Mitglied jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung
    komplexer Softwaresysteme mit, die mehrere Domänen verbinden. Das Unternehmen
    verfügt über fundierte Expertise in Infotainment und Android-basierten
    Plattformen, Betriebssystemen und Embedded Frameworks sowie nachgewiesene
    Fähigkeiten bei der Integration von Automotive-Systemen mit hochwertigen
    Consumer-Schnittstellen . Die Ingenieure von RT-RK haben Methoden entwickelt, um
    die Komplexität von Fahrzeug-Softwarearchitekturen zu abstrahieren und in
    vertraute Android-Datenmodelle und APIs zu überführen. Innovationen werden so
    ohne Beeinträchtigung der Echtzeit-Performance oder der funktionalen Sicherheit
    ermöglicht. Das Unternehmen wendet außerdem fortschrittliche
    Automatisierungstechniken an, um die Prozesse der Softwareentwicklung zu
    optimieren. Dadurch werden Qualität, Konsistenz und Produktivität verbessert und
    menschliche Fehler auf ein Minimum reduziert.

    "Der Beitritt zu Eclipse SDV ist ein natürlicher Schritt für RT-RK", sagt Nikola
    Teslic, CEO von RT-RK . "Wir können dadurch unsere domänenübergreifende
    Erfahrung in eine offene, kollaborative Umgebung einbringen. Unser Beitrag wird
    die nahtlose Integration von Eclipse SDV-Assets in Kundenprojekte ermöglichen,
    die domänenübergreifende Softwareentwicklung unterstützen und CI/CD-Pipelines
    erweitern, um das Potenzial von Open-Source SDV-Komponenten voll auszuschöpfen."

    "Wir freuen uns sehr, RT-RK in der Software Defined Vehicle Working Group der
    Eclipse Foundation zu begrüßen", sagte Mike Milinkovich, Geschäftsführer der
    Eclipse Foundation. "Die Erfolgsbilanz des Unternehmens im Bereich Android- und
    Embedded-Technologien für den Mobilitätssektor und dessen starkes Engagement für
    die Zusammenarbeit im Rahmen von Open-Source-Projekten werden eine enorme
    Bereicherung für unsere wachsende SDV-Community sein. Wir freuen uns auf die
    Zusammenarbeit, um die Open-Source-Technologien voranzutreiben, die die Zukunft
    der Mobilität prägen werden."

    Über Eclipse SDV

    Eclipse Software Defined Vehicle (SDV), eine Arbeitsgruppe innerhalb der Eclipse
    Foundation, unterstützt die Open-Source-Entwicklung von zukunftsweisenden
    Automobiltechnologien für die programmierbaren Fahrzeuge von morgen, bei denen
    Software Merkmale, Funktionalität und Betrieb definiert. Die über 50 Mitglieder,
    darunter führende Automobilhersteller, globale Cloud-Anbieter,
    Technologieinnovatoren und wichtige Lieferkettenpartner, sind ein Beleg für den
    großen Rückhalt, den die Initiative in der Industrie erfährt. Die Mission der
    Arbeitsgruppe ist es, ein kollaboratives Forum für die Entwicklung und Förderung
    von Open-Source-Lösungen bereitzustellen, die auf die globale Automobilindustrie
    zugeschnitten sind. Mit einem "Code First"-Ansatz konzentriert sich Eclipse SDV
    auf die Entwicklung der branchenweit ersten Open-Source-Software-Stacks und
    zugehörigen Werkzeuge, die die Kernfunktionalitäten von Fahrzeugen der nächsten
    Generation unterstützen werden.

    Über RT-RK

    RT-RK ist ein führendes Entwicklungshaus für Embedded Software mit Hauptsitz in
    Novi Sad, Serbien, dessen Expertise sich über Systemsoftware, digitales
    Fernsehen, Multimedia, Automotive und Embedded KI erstreckt. Das Unternehmen
    bietet Entwicklungsdienstleistungen und Lösungen für hochleistungsfähige
    eingebettete Systeme an und arbeitet mit weltweit führenden Technologie- und
    Automobilunternehmen zusammen.

    Pressekontakt:

    Vera Teslic
    +381 (0)21 4801 262
    mailto:Vera.Teslic@rt-rk.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165086/6150848
    OTS: RT-RK




