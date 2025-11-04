Linkbuilding Agentur seo2b wird durch Münchner Agentur rankeffect in Form eines Asset Deals übernommen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    München (ots) - Die Agenturgruppe detailM GmbH, zu der neben dem
    Affiliate-Netzwerk belboon auch die SEO Agentur seo2b GmbH zählte, beschäftigte
    zuletzt rund 160 Mitarbeiter. Im April diesen Jahres meldete die Gruppe
    Insolvenz an.

    Einstige Erfolgsgeschichte

    Die seo2b GmbH mit Sitz in Trier wurde bereits im Jahre 2013 gegründet und
    entwickelte sich über die Jahre zu einer der führenden Agenturen im Bereich der
    Suchmaschinenoptimierung. Im Jahr 2018 übernahm die ARCUS Capital AG gemeinsam
    mit Co-Investoren, die Mehrheit an der detailM GmbH, zu welcher neben der
    belboon GmbH auch die neu erworbene seo2b GmbH gehörte.

    Im Jahr 2020 übernahm die AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG die Anteile der
    Arcus Capital AG. Der Private-Equity-Investor wollte mit weiteren Zukäufen den
    Ausbau des Leistungsportfolios erreichen. So wurde im Jahr 2023 die auf
    Webdevelopment und E-Commerce spezialisierte Agentur netgrade, mit der Tochter
    datamints mit Sitz in Nürnberg und Penzberg angeschlossen.

    Die seo2b entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der relevantesten Anbieter in
    der OffPage-Optimierung (Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung) im
    deutschsprachigen Raum und zählte über 5.000 Plattformen zum eigenen Portfolio.

    Übernahme nach Insolvenz

    Zu Jahresbeginn geriet die Agenturgruppe detailm in finanzielle Schwierigkeiten
    und mit ihr die seo2b. Infolgedessen stellte die seo2b GmbH einen
    Insolvenzantrag. Ende Mai wurde das Insolvenzverfahren eröffnet und Patrick
    Meyerle von der Münchner Kanzlei PLUTA zum Insolvenzverwalter bestellt.

    Die rankeffect digital GmbH aus München übernimmt die seo2b nun im Wege eines
    sogenannten Asset Deals.

    Geschäftsführer Julian Strote von rankeffect sagte zur Übernahme: "Die seo2b ist
    eine der bekanntesten Akteure unserer Branche und hat diese in über 20 Jahren
    aktiv mitgeprägt. Mit den Veränderungen der vergangenen Monate, sehen wir einen
    enormen Bedarf an Suchmaschinenoptimierung für bekannte, aber auch neue
    Suchsysteme wie ChatGPT oder Perplexity. Die OffPage-Optimierung, also der
    Kernbereich der seo2b, nimmt hierbei eine wichtige Rolle ein. Unser Ziel ist es,
    die Marke seo2b in optimierter Form, genau dort erfolgreich zu platzieren."

