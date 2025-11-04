Linkbuilding Agentur seo2b wird durch Münchner Agentur rankeffect in Form eines Asset Deals übernommen (FOTO)

München (ots) - Die Agenturgruppe detailM GmbH, zu der neben dem

Affiliate-Netzwerk belboon auch die SEO Agentur seo2b GmbH zählte, beschäftigte

zuletzt rund 160 Mitarbeiter. Im April diesen Jahres meldete die Gruppe

Insolvenz an.



Einstige Erfolgsgeschichte





Die seo2b GmbH mit Sitz in Trier wurde bereits im Jahre 2013 gegründet und

entwickelte sich über die Jahre zu einer der führenden Agenturen im Bereich der

Suchmaschinenoptimierung. Im Jahr 2018 übernahm die ARCUS Capital AG gemeinsam

mit Co-Investoren, die Mehrheit an der detailM GmbH, zu welcher neben der

belboon GmbH auch die neu erworbene seo2b GmbH gehörte.



Im Jahr 2020 übernahm die AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG die Anteile der

Arcus Capital AG. Der Private-Equity-Investor wollte mit weiteren Zukäufen den

Ausbau des Leistungsportfolios erreichen. So wurde im Jahr 2023 die auf

Webdevelopment und E-Commerce spezialisierte Agentur netgrade, mit der Tochter

datamints mit Sitz in Nürnberg und Penzberg angeschlossen.



Die seo2b entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der relevantesten Anbieter in

der OffPage-Optimierung (Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung) im

deutschsprachigen Raum und zählte über 5.000 Plattformen zum eigenen Portfolio.



Übernahme nach Insolvenz



Zu Jahresbeginn geriet die Agenturgruppe detailm in finanzielle Schwierigkeiten

und mit ihr die seo2b. Infolgedessen stellte die seo2b GmbH einen

Insolvenzantrag. Ende Mai wurde das Insolvenzverfahren eröffnet und Patrick

Meyerle von der Münchner Kanzlei PLUTA zum Insolvenzverwalter bestellt.



Die rankeffect digital GmbH aus München übernimmt die seo2b nun im Wege eines

sogenannten Asset Deals.



Geschäftsführer Julian Strote von rankeffect sagte zur Übernahme: "Die seo2b ist

eine der bekanntesten Akteure unserer Branche und hat diese in über 20 Jahren

aktiv mitgeprägt. Mit den Veränderungen der vergangenen Monate, sehen wir einen

enormen Bedarf an Suchmaschinenoptimierung für bekannte, aber auch neue

Suchsysteme wie ChatGPT oder Perplexity. Die OffPage-Optimierung, also der

Kernbereich der seo2b, nimmt hierbei eine wichtige Rolle ein. Unser Ziel ist es,

die Marke seo2b in optimierter Form, genau dort erfolgreich zu platzieren."



