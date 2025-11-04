reventix und Jabra starten Kooperation mit Webinarreihe und Bundleaktion für Vertriebspartner (FOTO)
Berlin (ots) - Gemeinsam mit Jabra startet der Berliner Cloud-Telefonie-Anbieter
reventix eine Kooperation. Neben einer gemeinsamen Webinarreihe profitieren
Vertriebspartner auch von Sonderangeboten und Produktbundles.
Aus der Teilnahme des dänischen Herstellers für Audiosysteme und
Videokonferenzlösungen am diesjährigen reventix-Partnertag geht nun eine
Kooperation der beiden Tech-Unternehmen hervor. Den Auftakt der Zusammenarbeit
bildet das erste von mehreren gemeinsamen Webinaren am 12. November 2025.
reventix eine Kooperation. Neben einer gemeinsamen Webinarreihe profitieren
Vertriebspartner auch von Sonderangeboten und Produktbundles.
Aus der Teilnahme des dänischen Herstellers für Audiosysteme und
Videokonferenzlösungen am diesjährigen reventix-Partnertag geht nun eine
Kooperation der beiden Tech-Unternehmen hervor. Den Auftakt der Zusammenarbeit
bildet das erste von mehreren gemeinsamen Webinaren am 12. November 2025.
Unter dem Motto "Headsets & Softphone im Duett - reventix trifft Jabra" zeigen
die beiden Unternehmen, wie Nutzer aus der Kombination von Headsets und
Softphone ihre Kommunikation auf das nächste Level heben. Teilnehmende Partner
bekommen einen praxisnahen Einblick in die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten
ausgewählter Jabra-Headsets sowie eine Live-Demonstration des reventix
Softphones in Kombination mit den Geräten. Jabra Headsets sind vollständig mit
den Produkten von reventix kompatibel und ergänzen das Softphone ideal. So
entsteht eine technisch abgestimmte Lösung für Vertriebspartner und deren
Kunden.
"Mit Jabra haben wir einen starken Partner an unserer Seite" erklärt Tarek
Zuchowski, Vertriebsleiter bei reventix. "In der Webinarreihe möchten wir
zeigen, wie gut unsere Lösungen zusammenpassen und unseren Partnern gleichzeitig
praktische Tipps und vertriebliche Vorteile an die Hand geben."
Begleitet wird die Webinarreihe für Vertriebspartner von gemeinsamen
Sonderaktionen und Produktbundles. So können Vertriebspartner nach dem ersten
Webinar ausgewählte Headsets sowie das reventix Softphone zu vergünstigten
Konditionen erwerben und ihren Kunden anbieten.
Interessierte können sich kostenlos über folgenden Link anmelden:
https://www.reventix.de/partner/webinar-jabra
Pressekontakt:
Silvia Tran
Chief Marketing & Communications Officer
E-Mail: mailto:tran@reventix.de
Tel.: +49.(0)30.346466.146
http://www.reventix.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179993/6150851
OTS: reventix GmbH
die beiden Unternehmen, wie Nutzer aus der Kombination von Headsets und
Softphone ihre Kommunikation auf das nächste Level heben. Teilnehmende Partner
bekommen einen praxisnahen Einblick in die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten
ausgewählter Jabra-Headsets sowie eine Live-Demonstration des reventix
Softphones in Kombination mit den Geräten. Jabra Headsets sind vollständig mit
den Produkten von reventix kompatibel und ergänzen das Softphone ideal. So
entsteht eine technisch abgestimmte Lösung für Vertriebspartner und deren
Kunden.
"Mit Jabra haben wir einen starken Partner an unserer Seite" erklärt Tarek
Zuchowski, Vertriebsleiter bei reventix. "In der Webinarreihe möchten wir
zeigen, wie gut unsere Lösungen zusammenpassen und unseren Partnern gleichzeitig
praktische Tipps und vertriebliche Vorteile an die Hand geben."
Begleitet wird die Webinarreihe für Vertriebspartner von gemeinsamen
Sonderaktionen und Produktbundles. So können Vertriebspartner nach dem ersten
Webinar ausgewählte Headsets sowie das reventix Softphone zu vergünstigten
Konditionen erwerben und ihren Kunden anbieten.
Interessierte können sich kostenlos über folgenden Link anmelden:
https://www.reventix.de/partner/webinar-jabra
Pressekontakt:
Silvia Tran
Chief Marketing & Communications Officer
E-Mail: mailto:tran@reventix.de
Tel.: +49.(0)30.346466.146
http://www.reventix.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179993/6150851
OTS: reventix GmbH
Autor folgen