reventix und Jabra starten Kooperation mit Webinarreihe und Bundleaktion für Vertriebspartner (FOTO)

Berlin (ots) - Gemeinsam mit Jabra startet der Berliner Cloud-Telefonie-Anbieter

reventix eine Kooperation. Neben einer gemeinsamen Webinarreihe profitieren

Vertriebspartner auch von Sonderangeboten und Produktbundles.



Aus der Teilnahme des dänischen Herstellers für Audiosysteme und

Videokonferenzlösungen am diesjährigen reventix-Partnertag geht nun eine

Kooperation der beiden Tech-Unternehmen hervor. Den Auftakt der Zusammenarbeit

bildet das erste von mehreren gemeinsamen Webinaren am 12. November 2025.





Unter dem Motto "Headsets & Softphone im Duett - reventix trifft Jabra" zeigen

die beiden Unternehmen, wie Nutzer aus der Kombination von Headsets und

Softphone ihre Kommunikation auf das nächste Level heben. Teilnehmende Partner

bekommen einen praxisnahen Einblick in die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten

ausgewählter Jabra-Headsets sowie eine Live-Demonstration des reventix

Softphones in Kombination mit den Geräten. Jabra Headsets sind vollständig mit

den Produkten von reventix kompatibel und ergänzen das Softphone ideal. So

entsteht eine technisch abgestimmte Lösung für Vertriebspartner und deren

Kunden.



"Mit Jabra haben wir einen starken Partner an unserer Seite" erklärt Tarek

Zuchowski, Vertriebsleiter bei reventix. "In der Webinarreihe möchten wir

zeigen, wie gut unsere Lösungen zusammenpassen und unseren Partnern gleichzeitig

praktische Tipps und vertriebliche Vorteile an die Hand geben."



Begleitet wird die Webinarreihe für Vertriebspartner von gemeinsamen

Sonderaktionen und Produktbundles. So können Vertriebspartner nach dem ersten

Webinar ausgewählte Headsets sowie das reventix Softphone zu vergünstigten

Konditionen erwerben und ihren Kunden anbieten.



Interessierte können sich kostenlos über folgenden Link anmelden:

https://www.reventix.de/partner/webinar-jabra



Pressekontakt:



Silvia Tran

Chief Marketing & Communications Officer



E-Mail: mailto:tran@reventix.de

Tel.: +49.(0)30.346466.146



http://www.reventix.de



