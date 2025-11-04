    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    reventix und Jabra starten Kooperation mit Webinarreihe und Bundleaktion für Vertriebspartner (FOTO)

    Berlin (ots) - Gemeinsam mit Jabra startet der Berliner Cloud-Telefonie-Anbieter
    reventix eine Kooperation. Neben einer gemeinsamen Webinarreihe profitieren
    Vertriebspartner auch von Sonderangeboten und Produktbundles.

    Aus der Teilnahme des dänischen Herstellers für Audiosysteme und
    Videokonferenzlösungen am diesjährigen reventix-Partnertag geht nun eine
    Kooperation der beiden Tech-Unternehmen hervor. Den Auftakt der Zusammenarbeit
    bildet das erste von mehreren gemeinsamen Webinaren am 12. November 2025.

    Unter dem Motto "Headsets & Softphone im Duett - reventix trifft Jabra" zeigen
    die beiden Unternehmen, wie Nutzer aus der Kombination von Headsets und
    Softphone ihre Kommunikation auf das nächste Level heben. Teilnehmende Partner
    bekommen einen praxisnahen Einblick in die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten
    ausgewählter Jabra-Headsets sowie eine Live-Demonstration des reventix
    Softphones in Kombination mit den Geräten. Jabra Headsets sind vollständig mit
    den Produkten von reventix kompatibel und ergänzen das Softphone ideal. So
    entsteht eine technisch abgestimmte Lösung für Vertriebspartner und deren
    Kunden.

    "Mit Jabra haben wir einen starken Partner an unserer Seite" erklärt Tarek
    Zuchowski, Vertriebsleiter bei reventix. "In der Webinarreihe möchten wir
    zeigen, wie gut unsere Lösungen zusammenpassen und unseren Partnern gleichzeitig
    praktische Tipps und vertriebliche Vorteile an die Hand geben."

    Begleitet wird die Webinarreihe für Vertriebspartner von gemeinsamen
    Sonderaktionen und Produktbundles. So können Vertriebspartner nach dem ersten
    Webinar ausgewählte Headsets sowie das reventix Softphone zu vergünstigten
    Konditionen erwerben und ihren Kunden anbieten.

    Interessierte können sich kostenlos über folgenden Link anmelden:
    https://www.reventix.de/partner/webinar-jabra

    Pressekontakt:

    Silvia Tran
    Chief Marketing & Communications Officer

    E-Mail: mailto:tran@reventix.de
    Tel.: +49.(0)30.346466.146

    http://www.reventix.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179993/6150851
    OTS: reventix GmbH




    Verfasst von news aktuell
