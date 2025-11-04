    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    6,5 Millionen Liter wassergefährdende Stoffe im Jahr 2024 bei Unfällen ausgetreten

    WIESBADEN (ots) -

    - Ausgetretene Schadstoffmenge gegenüber dem Vorjahr um mehr als zwei Drittel
    verringert
    - Zahl der Unfälle auf niedrigstem Stand seit 2010
    - 2,0 Millionen Liter ausgetretene Schadstoffe in der Umwelt verblieben

    Im Jahr 2024 sind in Deutschland bei Unfällen rund 6,5 Millionen Liter
    wassergefährdende Stoffe unkontrolliert in die Umwelt ausgetreten, das waren
    69,1 % weniger als im Vorjahr (2023: 21,0 Millionen Liter). Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, konnten etwa 2,0 Millionen Liter (30,7 %)
    der ausgetretenen Stoffe nicht wiedergewonnen werden und verblieben dauerhaft in
    der Umwelt. Im Jahr 2023 waren es noch rund 3,3 Millionen Liter. Starke
    Schwankungen in der Zeitreihe sind nicht ungewöhnlich, da die ausgetretenen und
    in der Umwelt verbliebenen Schadstoffmengen von der Art und Schwere der Unfälle
    abhängig sind. Rund ein Drittel der im Jahr 2024 freigesetzten Schadstoffe gehen
    auf nur zwei Unfälle zurück. Die Gesamtzahl der Unfälle mit wassergefährdenden
    Stoffen sank mit 1 542 um 17,8 % gegenüber dem Vorjahr und bestätigt damit den
    Abwärtstrend bei den Unfallzahlen.

    41 800 Liter "stark wassergefährdende" Stoffe mit Schadenspotenzial

    Wassergefährdende Stoffe werden nach ihrem Schadenspotenzial als "allgemein
    wassergefährdend" deklariert oder in eine von drei Wassergefährdungsklassen
    (WGK) eingeteilt. Unter den im Jahr 2024 insgesamt 2,0 Millionen Litern
    dauerhaft in der Umwelt verbliebenen Schadstoffen entfiel der größte Anteil mit
    1,6 Millionen Litern (78,9 %) auf "allgemein wassergefährdende" Stoffe. Mit 1,4
    Millionen Litern waren das insbesondere Jauche, Gülle und Silagesickersaft.

    42 100 Liter (2,1 %) bei Unfällen ausgetretene "schwach wassergefährdende"
    Stoffe (WGK 1) konnten nicht wiedergewonnen werden. Zu dieser
    Wassergefährdungsklasse zählen Stoffe wie zum Beispiel Ethanol oder Natronlauge.
    Weitere 259 000 Liter (13,0 %) in der Umwelt verbliebene Schadstoffe waren
    "deutlich wassergefährdende" Stoffe (WGK 2). In dieser Kategorie sind
    Mineralölprodukte wie Heizöl oder Dieselkraftstoff eingruppiert. Die
    gefährlichsten Stoffe sind die "stark wassergefährdenden" Stoffe (WGK 3),
    darunter beispielsweise Quecksilber oder Benzin. Im Jahr 2024 konnten 41 800
    Liter (2,1 %) solcher Schadstoffe nicht wiedergewonnen werden und verblieben mit
    potenziellen Schäden in der Umwelt. Die restlichen Stoffmengen (3,9 %) konnten
    nicht eingestuft werden.

    718 Gewässerverunreinigungen durch 610 Unfälle

    Im Jahr 2024 ereigneten sich 610 Unfälle, bei denen mindestens ein Gewässer
    direkt von freigesetzten Schadstoffen verunreinigt worden ist. In 359 Fällen
    gelangten Schadstoffe in ein Oberflächengewässer, beispielsweise einen Fluss
    oder einen See. In 321 Fällen war die Kanalisation betroffen. Insgesamt 35 Mal
    wurde das Grundwasser verunreinigt und in drei Fällen unmittelbar die
    Wasserversorgung. Insgesamt wurde demnach durch 610 Unfälle 718 Mal ein Gewässer
    verunreinigt, da bei 107 Unfällen mehrere Gewässerarten gleichzeitig betroffen
    waren.

    Methodische Hinweise:

    Die Ergebnisse basieren ausschließlich auf Daten zu Unfällen in Deutschland.
    Unfälle in Nachbarstaaten, die sich zum Beispiel auf deutsche Gewässer
    auswirken, werden nicht berücksichtigt. Verunreinigungen infolge von illegaler
    Entsorgung wassergefährdender Stoffe sind zudem keine Unfälle im Sinne der
    Erhebung.

    Bei insgesamt sechs Unfällen konnte die freigesetzte Menge wassergefährdender
    Stoffe und somit auch die wiedergewonnene bzw. in der Umwelt verbleibende Menge
    durch die Auskunftspflichtigen nicht betitelt werden. Entsprechend sind diese
    Unfälle in den Unfallzahlen aber ohne Mengenangaben berücksichtigt.

    Weitere Informationen:

    Weitere Ergebnisse zum Berichtsjahr 2024 sind in der Datenbank GENESIS-Online
    (Tabellen 32311-0001 bis 32311-0006) sowie auf der Themenseite
    "Wasserwirtschaft" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Statistiken der Wasserwirtschaft und der klimawirksamen Stoffe
    Telefon: +49 611 75 8950
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6150854
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Verfasst von news aktuell
