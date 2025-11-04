6,5 Millionen Liter wassergefährdende Stoffe im Jahr 2024 bei Unfällen ausgetreten

WIESBADEN (ots) -



- Ausgetretene Schadstoffmenge gegenüber dem Vorjahr um mehr als zwei Drittel

verringert

- Zahl der Unfälle auf niedrigstem Stand seit 2010

- 2,0 Millionen Liter ausgetretene Schadstoffe in der Umwelt verblieben



Im Jahr 2024 sind in Deutschland bei Unfällen rund 6,5 Millionen Liter

wassergefährdende Stoffe unkontrolliert in die Umwelt ausgetreten, das waren

69,1 % weniger als im Vorjahr (2023: 21,0 Millionen Liter). Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, konnten etwa 2,0 Millionen Liter (30,7 %)

der ausgetretenen Stoffe nicht wiedergewonnen werden und verblieben dauerhaft in

der Umwelt. Im Jahr 2023 waren es noch rund 3,3 Millionen Liter. Starke

Schwankungen in der Zeitreihe sind nicht ungewöhnlich, da die ausgetretenen und

in der Umwelt verbliebenen Schadstoffmengen von der Art und Schwere der Unfälle

abhängig sind. Rund ein Drittel der im Jahr 2024 freigesetzten Schadstoffe gehen

auf nur zwei Unfälle zurück. Die Gesamtzahl der Unfälle mit wassergefährdenden

Stoffen sank mit 1 542 um 17,8 % gegenüber dem Vorjahr und bestätigt damit den

Abwärtstrend bei den Unfallzahlen.





41 800 Liter "stark wassergefährdende" Stoffe mit Schadenspotenzial



Wassergefährdende Stoffe werden nach ihrem Schadenspotenzial als "allgemein

wassergefährdend" deklariert oder in eine von drei Wassergefährdungsklassen

(WGK) eingeteilt. Unter den im Jahr 2024 insgesamt 2,0 Millionen Litern

dauerhaft in der Umwelt verbliebenen Schadstoffen entfiel der größte Anteil mit

1,6 Millionen Litern (78,9 %) auf "allgemein wassergefährdende" Stoffe. Mit 1,4

Millionen Litern waren das insbesondere Jauche, Gülle und Silagesickersaft.



42 100 Liter (2,1 %) bei Unfällen ausgetretene "schwach wassergefährdende"

Stoffe (WGK 1) konnten nicht wiedergewonnen werden. Zu dieser

Wassergefährdungsklasse zählen Stoffe wie zum Beispiel Ethanol oder Natronlauge.

Weitere 259 000 Liter (13,0 %) in der Umwelt verbliebene Schadstoffe waren

"deutlich wassergefährdende" Stoffe (WGK 2). In dieser Kategorie sind

Mineralölprodukte wie Heizöl oder Dieselkraftstoff eingruppiert. Die

gefährlichsten Stoffe sind die "stark wassergefährdenden" Stoffe (WGK 3),

darunter beispielsweise Quecksilber oder Benzin. Im Jahr 2024 konnten 41 800

Liter (2,1 %) solcher Schadstoffe nicht wiedergewonnen werden und verblieben mit

potenziellen Schäden in der Umwelt. Die restlichen Stoffmengen (3,9 %) konnten

nicht eingestuft werden.



718 Gewässerverunreinigungen durch 610 Unfälle



Im Jahr 2024 ereigneten sich 610 Unfälle, bei denen mindestens ein Gewässer

direkt von freigesetzten Schadstoffen verunreinigt worden ist. In 359 Fällen

gelangten Schadstoffe in ein Oberflächengewässer, beispielsweise einen Fluss

oder einen See. In 321 Fällen war die Kanalisation betroffen. Insgesamt 35 Mal

wurde das Grundwasser verunreinigt und in drei Fällen unmittelbar die

Wasserversorgung. Insgesamt wurde demnach durch 610 Unfälle 718 Mal ein Gewässer

verunreinigt, da bei 107 Unfällen mehrere Gewässerarten gleichzeitig betroffen

waren.



Methodische Hinweise:



Die Ergebnisse basieren ausschließlich auf Daten zu Unfällen in Deutschland.

Unfälle in Nachbarstaaten, die sich zum Beispiel auf deutsche Gewässer

auswirken, werden nicht berücksichtigt. Verunreinigungen infolge von illegaler

Entsorgung wassergefährdender Stoffe sind zudem keine Unfälle im Sinne der

Erhebung.



Bei insgesamt sechs Unfällen konnte die freigesetzte Menge wassergefährdender

Stoffe und somit auch die wiedergewonnene bzw. in der Umwelt verbleibende Menge

durch die Auskunftspflichtigen nicht betitelt werden. Entsprechend sind diese

Unfälle in den Unfallzahlen aber ohne Mengenangaben berücksichtigt.



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse zum Berichtsjahr 2024 sind in der Datenbank GENESIS-Online

(Tabellen 32311-0001 bis 32311-0006) sowie auf der Themenseite

"Wasserwirtschaft" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



Weitere Auskünfte:

Statistiken der Wasserwirtschaft und der klimawirksamen Stoffe

Telefon: +49 611 75 8950

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6150854

OTS: Statistisches Bundesamt







