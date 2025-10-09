Kfz-Versicherung im September 2025 um 10,9 % teurer als ein Jahr zuvor / Auch Pkw-Reparatur und -Inspektion binnen Jahresfrist überdurchschnittlich verteuert

WIESBADEN (ots) - Den Herbst nutzen viele Autobesitzerinnen und -besitzer zum

Wechsel der Autoversicherung oder für einen Werkstattbesuch. Die Preise dafür

sind zuletzt überdurchschnittlich gestiegen. Für die Versicherung ihres

Kraftfahrzeugs mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im September 2025 um

10,9 % höhere Preise als im Vorjahresmonat zahlen, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt. Die Pkw-Reparatur verteuerte sich gegenüber dem

September 2024 um 5,5 %. Die weitere Pflege rund ums Auto wurde ebenfalls

teurer: Die Preise für die Pkw-Inspektion erhöhten sich um 4,8 % und die Preise

für die Pkw-Wäsche um 3,6 %. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt

stiegen im selben Zeitraum um 2,4 %.



Kfz-Versicherung, Pkw-Inspektion und -Reparatur auch mittelfristig

überdurchschnittlich verteuert





Auch mittelfristig stiegen verschiedene Preise zum Unterhalt des Autos deutlich.

Im Jahr 2024 war die Kraftfahrzeugversicherung 43,6 % teurer als im Jahr 2020.

Pkw-Inspektion (+28,3 %) und Pkw-Reparatur (+27,0 %) verteuerten sich im selben

Zeitraum ebenfalls überdurchschnittlich. Für die Pkw-Wäsche mussten

Verbraucherinnen und Verbraucher 2024 um 18,6 % höhere Preise als 2020 zahlen.

Damit verteuerte sich die Pkw-Wäsche etwas unterdurchschnittlich. Denn: Die

Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.



Methodische Hinweise:



Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller

Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für

Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der

Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0005 und 61111-0006 abrufbar und

beziehen sich auf die Positionen



- CC13-808 Kraftfahrzeugversicherung

- CC13-0723011100 Pkw-Wäsche

- CC13-0723012100 Pkw-Inspektion

- CC13-0723021000 Pkw-Reparatur



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



Weitere Auskünfte:

Verbraucherpreise

Telefon: +49 611 75 4777

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6150856

OTS: Statistisches Bundesamt







