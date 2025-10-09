    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Kfz-Versicherung im September 2025 um 10,9 % teurer als ein Jahr zuvor / Auch Pkw-Reparatur und -Inspektion binnen Jahresfrist überdurchschnittlich verteuert

    WIESBADEN (ots) - Den Herbst nutzen viele Autobesitzerinnen und -besitzer zum
    Wechsel der Autoversicherung oder für einen Werkstattbesuch. Die Preise dafür
    sind zuletzt überdurchschnittlich gestiegen. Für die Versicherung ihres
    Kraftfahrzeugs mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im September 2025 um
    10,9 % höhere Preise als im Vorjahresmonat zahlen, wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) mitteilt. Die Pkw-Reparatur verteuerte sich gegenüber dem
    September 2024 um 5,5 %. Die weitere Pflege rund ums Auto wurde ebenfalls
    teurer: Die Preise für die Pkw-Inspektion erhöhten sich um 4,8 % und die Preise
    für die Pkw-Wäsche um 3,6 %. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt
    stiegen im selben Zeitraum um 2,4 %.

    Kfz-Versicherung, Pkw-Inspektion und -Reparatur auch mittelfristig
    überdurchschnittlich verteuert

    Auch mittelfristig stiegen verschiedene Preise zum Unterhalt des Autos deutlich.
    Im Jahr 2024 war die Kraftfahrzeugversicherung 43,6 % teurer als im Jahr 2020.
    Pkw-Inspektion (+28,3 %) und Pkw-Reparatur (+27,0 %) verteuerten sich im selben
    Zeitraum ebenfalls überdurchschnittlich. Für die Pkw-Wäsche mussten
    Verbraucherinnen und Verbraucher 2024 um 18,6 % höhere Preise als 2020 zahlen.
    Damit verteuerte sich die Pkw-Wäsche etwas unterdurchschnittlich. Denn: Die
    Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.

    Methodische Hinweise:

    Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller
    Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für
    Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der
    Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0005 und 61111-0006 abrufbar und
    beziehen sich auf die Positionen

    - CC13-808 Kraftfahrzeugversicherung
    - CC13-0723011100 Pkw-Wäsche
    - CC13-0723012100 Pkw-Inspektion
    - CC13-0723021000 Pkw-Reparatur

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Verbraucherpreise
    Telefon: +49 611 75 4777
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6150856
    OTS: Statistisches Bundesamt




