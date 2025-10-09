Kfz-Versicherung im September 2025 um 10,9 % teurer als ein Jahr zuvor / Auch Pkw-Reparatur und -Inspektion binnen Jahresfrist überdurchschnittlich verteuert
WIESBADEN (ots) - Den Herbst nutzen viele Autobesitzerinnen und -besitzer zum
Wechsel der Autoversicherung oder für einen Werkstattbesuch. Die Preise dafür
sind zuletzt überdurchschnittlich gestiegen. Für die Versicherung ihres
Kraftfahrzeugs mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im September 2025 um
10,9 % höhere Preise als im Vorjahresmonat zahlen, wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt. Die Pkw-Reparatur verteuerte sich gegenüber dem
September 2024 um 5,5 %. Die weitere Pflege rund ums Auto wurde ebenfalls
teurer: Die Preise für die Pkw-Inspektion erhöhten sich um 4,8 % und die Preise
für die Pkw-Wäsche um 3,6 %. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt
stiegen im selben Zeitraum um 2,4 %.
Kfz-Versicherung, Pkw-Inspektion und -Reparatur auch mittelfristig
überdurchschnittlich verteuert
Auch mittelfristig stiegen verschiedene Preise zum Unterhalt des Autos deutlich.
Im Jahr 2024 war die Kraftfahrzeugversicherung 43,6 % teurer als im Jahr 2020.
Pkw-Inspektion (+28,3 %) und Pkw-Reparatur (+27,0 %) verteuerten sich im selben
Zeitraum ebenfalls überdurchschnittlich. Für die Pkw-Wäsche mussten
Verbraucherinnen und Verbraucher 2024 um 18,6 % höhere Preise als 2020 zahlen.
Damit verteuerte sich die Pkw-Wäsche etwas unterdurchschnittlich. Denn: Die
Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im selben Zeitraum um 19,3 %.
Methodische Hinweise:
Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller
Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für
Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der
Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0005 und 61111-0006 abrufbar und
beziehen sich auf die Positionen
- CC13-808 Kraftfahrzeugversicherung
- CC13-0723011100 Pkw-Wäsche
- CC13-0723012100 Pkw-Inspektion
- CC13-0723021000 Pkw-Reparatur
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
+++
Weitere Auskünfte:
Verbraucherpreise
Telefon: +49 611 75 4777
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6150856
OTS: Statistisches Bundesamt
