Humanoid Global entschließt sich zu einer strategischen Beteiligung an HowToRobot, einem globalen Marktplatz für Robotiklösungen

Vancouver, BC & Frederiksberg, Dänemark – 4. November 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen eine strategische Investition in HOWTOROBOT HOLDING INC. („HowToRobot“) eingehen wird.

HowToRobot wurde 2017 gegründet, um Unternehmen bei der Bewältigung verschiedenster Herausforderungen zu unterstützen, mit denen sie bei der Einführung von Automatisierungstechnologien konfrontiert sind: begrenzte interne Fachkenntnisse, fragmentierte Anbietermärkte und ein Mangel an zuverlässigen Benchmarks bei der Preisgestaltung. Das Unternehmen bietet einen strukturierten End-to-End-Support bei der Automatisierung, der Unternehmen dabei helfen soll, die für ihren Betrieb geeigneten Automatisierungslösungen zu ermitteln, zu beschaffen und auch zu implementieren. HowToRobot arbeitet anbieterunabhängig und stellt über seine Automatisierungsplattform einen Kontakt zwischen Käufern und Lösungsanbietern her, um Technologieanforderungen, Preise und Liefererwartungen aufeinander abzustimmen. Das Team unterstützt Kunden außerdem beratend bei der Beschaffung und Implementierung.

„HowToRobot hat sich zu einer unverzichtbaren Plattform für Unternehmen entwickelt, die Klarheit und Lösungen in einem fragmentierten Automatisierungsmarkt suchen“, so Søren Peters, CEO von HowToRobot. „Wir glauben, dass wir mit Unterstützung von Humanoid Global unsere internationale Präsenz rascher ausweiten und die Plattform entsprechend stärken können, damit noch mehr Unternehmen weltweit Zugang zu Automatisierungslösungen erhalten.“

HowToRobot beabsichtigt, die Automatisierungs- und Robotikstrategie aller Unternehmen im Portfolio von Humanoid Global zu unterstützen. Humanoid Global wiederum wird die unabhängige Automatisierungsplattform und Branchenerfahrung von HowToRobot voraussichtlich dazu nutzen, potenzielle Automatisierungsmöglichkeiten zu ermitteln und zu evaluieren bzw. gegebenenfalls maßgeschneiderte Lösungen zu implementieren.