Dark Star Minerals erwirbt vollständige Beteiligung am Bleasdell-Projekt

Dark Star Minerals Inc. (CSE: BATT; FSE: P0W) gibt den Erwerb der vollständigen Beteiligung am Bleasdell-Projekt in der kanadischen Provinz Saskatchewan bekannt haben. Mit der Ausgabe der letzten Aktien an die bisherigen Eigentümer hat das Unternehmen nun sämtliche vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen der Optionsvereinbarung erfüllt.

Abschluss der Übernahme des Bleasdell-Projekts

Wie Dark Star in seiner Mitteilung erläutert, wurden insgesamt 1.500.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,06 CAD je Aktie an zwei unabhängige Verkäufer ausgegeben. Diese Transaktion erfolgte auf Grundlage einer Änderungsvereinbarung vom 15. Oktober 2025, die bestimmte Konditionen des ursprünglichen Kauf- und Verkaufsvertrags vom 18. April 2025 anpasste.

Mit dieser Aktienausgabe hat Dark Star sämtliche im Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen erfüllt und die Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Bleasdell-Projekt ausgeübt. Das Unternehmen hält nun alle Rechte, Titel und Interessen an den betreffenden Bergbaukonzessionen in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Die Verkäufer erhielten im Gegenzug eine 2,0-prozentige Net Smelter Return (NSR) Royalty auf das Projekt, die ihnen eine Beteiligung an künftigen Produktionserlösen sichert.

Bedeutung des Erwerbs für Dark Star Minerals

Marc Branson, Präsident und CEO von Dark Star Minerals, erklärte:

„Der Abschluss des Erwerbs einer vollständigen Beteiligung am Bleasdell-Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Damit setzen wir unsere Strategie fort, ein diversifiziertes Portfolio von Projekten mit kritischen Mineralen aufzubauen. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung des Bleasdell-Projekts voranzutreiben und es in unsere wachsende Pipeline einzubinden.“

Die Transaktion stellt laut Unternehmensangaben den finalen Schritt im Rahmen der im Frühjahr 2025 begonnenen Akquisition dar. Dark Star sichert sich damit die volle Kontrolle über das Projekt und kann nun über die weiteren Explorations- und Entwicklungsaktivitäten eigenständig entscheiden.

Hintergrund: Das Bleasdell-Projekt in Saskatchewan

Das Bleasdell-Projekt befindet sich in Saskatchewan, einer der rohstoffreichsten Regionen Kanadas. Die Gegend gilt als etabliertes Bergbaugebiet mit Zugang zu Infrastruktur und einer bergbaufreundlichen Gesetzgebung.

Dark Star Minerals hatte bereits in früheren Mitteilungen betont, dass das Projekt Teil seiner langfristigen Strategie ist, ein Portfolio von Rohstoffprojekten mit Fokus auf kritische Mineralien aufzubauen. Dazu zählen insbesondere Rohstoffe, die in Zukunft für Batterietechnologien, erneuerbare Energien und die Elektromobilität von Bedeutung sind.

Mit der nun abgeschlossenen Übernahme besitzt das Unternehmen 100 % der Projektrechte und kann damit künftige Arbeiten – wie geologische Untersuchungen, Probenahmen oder Bohrprogramme – eigenständig planen und umsetzen.

Nächste Schritte und regulatorische Hinweise

Laut Mitteilung unterliegen sämtliche im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Aktien einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Diese Sperrfrist entspricht den geltenden kanadischen Wertpapierbestimmungen und verhindert einen sofortigen Weiterverkauf der Wertpapiere.

Mit dem Abschluss der Vereinbarung sieht Dark Star Minerals einen weiteren Meilenstein seiner Wachstumsstrategie erreicht. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Monaten mehrere Schritte unternommen, um seine Projektbasis in Kanada zu erweitern und eine solide Grundlage für die künftige Entwicklung zu schaffen.









Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen