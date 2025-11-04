UBS belässt FMC auf 'Sell' - Ziel 38 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,73 % und einem Kurs von 42,79 auf Tradegate (04. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,57 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -16,24 %/+25,64 % bedeutet.