UBS belässt FMC auf 'Sell' - Ziel 38 Euro
- UBS belässt Fresenius auf "Sell" mit 38 Euro Ziel.
- Operatives Ergebnis übertraf Erwartungen, aber fraglich.
- Behandlungszahlen in den USA bleiben enttäuschend.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebit) habe zwar die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er stellte allerdings die Nachhaltigkeit der Entwicklung infrage. Zudem blieben die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns in den USA mau./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,73 % und einem Kurs von 42,79 auf Tradegate (04. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,57 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -16,24 %/+25,64 % bedeutet.
