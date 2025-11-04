Wirklich alles anders als bei Dotcom? Wagniskapitalgeber: "KI ist keine Blase"

Sein Hauptargument: Die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen weltweit KI einsetzen, sei beispiellos. Im Gegensatz zum Übergang von physischen Servern zur Cloud, ein Prozess, der fast ein Jahrzehnt dauerte, stehe KI heute "ganz oben auf der Agenda" von Managern. Ob Krankenhäuser in Indien oder US-Konzerne aus dem Fortune-500-Index – überall werde sofort investiert.

Künstliche Intelligenz treibt die Börsen weiter in schwindelerregende Höhen – aber ist das nicht nur heiße Luft? Während einige Investoren bereits Parallelen zur Dotcom-Blase ziehen, sieht Magnus Grimeland, Gründer der Venture-Capital-Firma Antler, die Lage völlig anders. Im CNBC-Podcast "Beyond the Valley" sagte der Investor: "Ich glaube definitiv nicht, dass wir in einer Blase sind."

Auch der Unterschied zur Internetblase um die Jahrtausendwende sei gravierend. "Damals gab es viele Firmen ohne echte Umsätze. Heute stehen reale Erlöse hinter dem Wachstum." Tatsächlich meldete OpenAI, der Betreiber von ChatGPT, im Juni ein wiederkehrendes Jahresergebnis (ARR) von rund 10 Milliarden US-Dollar. Das Antler-Portfolio-Unternehmen Lovable, ein KI-Tool zur Website-Erstellung, knackte binnen acht Monaten die Marke von 100 Millionen US-Dollar ARR.

Darüber hinaus verändere KI das Nutzerverhalten rasant. "Vor einem Jahr liefen 100 Prozent meiner Suchanfragen über Google – heute sind es vielleicht noch 20 Prozent", so Grimeland. Die jüngste Veröffentlichung von OpenAIs ChatGPT Atlas für macOS setzte prompt die Alphabet-Aktie unter Druck.

Zwar räumt Grimeland ein, dass manche Bewertungen überzogen seien, doch das sei typisch für einen frühen Investitionszyklus. Das langfristige Potenzial sei jedoch "viel größer als die Summen, die derzeit investiert werden". Auch für kleinere Start-ups sieht der Antler-Chef Chancen: Chinesische Herausforderer wie DeepSeek zeigen, dass die KI-Gewinner von morgen nicht zwangsläufig große Tech-Giganten wie Tencent oder Baidu sein müssen.

Sein Fazit lautet: Der KI-Boom ist kein Strohfeuer, sondern der Beginn einer industriellen Revolution mit echtem Umsatz, globaler Dynamik und enormem Wachstumspotenzial.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



