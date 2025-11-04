29 0 Kommentare Entdecken Sie die Zukunft der Fertigung: Rockwell auf der SPS 2025!

Rockwell Automation zeigt auf der SPS 2025 in Nürnberg, wie Innovationen die industrielle Fertigung transformieren.

Rockwell Automation präsentiert auf der SPS 2025 in Nürnberg seine neuesten Innovationen zur Optimierung industrieller Fertigungsprozesse.

Das Unternehmen fokussiert sich auf die nahtlose Integration von Design, Betrieb und Instandhaltung unter dem Motto „Gestaltung der Zukunft von Industriebetrieben“.

Zu den neuen Produkten gehören die ControlLogix 5590 SPS, die eine einheitliche Steuerungsplattform für intelligente Systeme bietet.

Die PointMax I/O-Lösung ermöglicht flexible und rekonfigurierbare I/O-Implementierungen, um der Komplexität in der Fertigung gerecht zu werden.

FactoryTalk Analytics LogixAI nutzt KI zur Optimierung von Produktionsprozessen und zur frühzeitigen Erkennung von Qualitätsproblemen.

Rockwell Automation wird auch Vorträge im Konferenzprogramm der SPS 2025 halten, um ihre Expertise in der Automatisierung zu teilen.





