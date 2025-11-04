Entdecken Sie die Zukunft der Fertigung: Rockwell auf der SPS 2025!
Rockwell Automation zeigt auf der SPS 2025 in Nürnberg, wie Innovationen die industrielle Fertigung transformieren.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Rockwell Automation präsentiert auf der SPS 2025 in Nürnberg seine neuesten Innovationen zur Optimierung industrieller Fertigungsprozesse.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf die nahtlose Integration von Design, Betrieb und Instandhaltung unter dem Motto „Gestaltung der Zukunft von Industriebetrieben“.
- Zu den neuen Produkten gehören die ControlLogix 5590 SPS, die eine einheitliche Steuerungsplattform für intelligente Systeme bietet.
- Die PointMax I/O-Lösung ermöglicht flexible und rekonfigurierbare I/O-Implementierungen, um der Komplexität in der Fertigung gerecht zu werden.
- FactoryTalk Analytics LogixAI nutzt KI zur Optimierung von Produktionsprozessen und zur frühzeitigen Erkennung von Qualitätsproblemen.
- Rockwell Automation wird auch Vorträge im Konferenzprogramm der SPS 2025 halten, um ihre Expertise in der Automatisierung zu teilen.
