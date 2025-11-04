    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag. Gewinnseitig habe der Modekonzern die Erwartungen allerdings erfüllt./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 38,12EUR auf Tradegate (04. November 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Jörg Philipp Frey
    Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 67
    Kursziel alt: 67
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
