    Videoausblick

    War Bitcoin das Warnsignal? Aktienmärkte unter Druck nach Palantir!

    Und das obwohl die Zahlen von Palantir eigentlich ordentlich waren

    War Bitcoin das Warnsignal für die Aktienmärkte? Heute die Aktienmärkte unter Druck, die lange sowohl die Schwäche von Bitcoin als auch den Liquiditäts-Stress ignoriert hatten. Und das obwohl die Zahlen von Palantir eigentlich ordentlich waren - aber die Aktie war als inkarnierte KI-Blase so teuer, dass auch gute Zahlen nicht mehr weiterhelfen. Aber das eigentlich Thema ist die Liquidität: gestern musste die Fed 24 Milliarden Dollar ins Bankensystem pumpen (nachdem am Freitag 30 Milliarden notwendig waren). Wenn der government shutdown in den USA nicht bald aufgehoben wird, dann wird der Stress im System immer größer! Erleben wir heute den Turnaround Tuesday?

    Hinweise aus Video:

    1. China-USA-Handelskrieg: Peking gleich mit doppelter „Provokation“

    2. Bitcoin und Altcoins unter Druck – Liquidationsschock hallt nach

     

    Das Video "War Bitcoin das Warnsignal? Aktienmärkte unter Druck nach Palantir!" sehen Sie hier..



