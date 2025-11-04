FMC fallen - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius

FMC übertraf trotz des weiter mauen US-Geschäfts die Erwartungen. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. Die Jahresziele bestätigte der Konzern.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) sind am Dienstag trotz einer überraschend positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal unter Druck geraten. Sie gaben am Vormittag als Schlusslicht im Dax um gut fast sechs Prozent auf 43,05 Euro nach. Damit liegt der Kurs nun wieder auf dem Niveau von Mitte September. Händler nannten die mögliche Platzierung von FMC-Aktien durch die frühere Mutter Fresenius als Grund für die Verluste.

JPMorgan-Analyst David Adlington attestierte FMC eine überraschend gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Er hatte aber bereits am Morgen darauf verwiesen, dass die Erwartung einer weiteren Anteilsplatzierung durch den Großaktionär Fresenius dennoch auf dem Kurs lasten könnte. Zudem sei die Aktie seit Anfang September schon deutlich besser gelaufen als die des US-Konkurrenten Davita .

Die ehemalige Konzernmutter Fresenius hatte sich bereits im Frühjahr von Papieren für 1,1 Milliarden Euro brutto getrennt - einen Teil direkt, einen Teil in Form einer 2028 fälligen Umtauschanleihe. Sobald diese gewandelt werden, wird die Beteiligung an FMC auf rund 25 Prozent sinken. Im Frühjahr hatte sich Fresenius zudem zu einer sogenannten Lock-up-Periode von 180 Tagen verpflichtet, in der dann keine weiteren Aktien verkauft werden./mis/gl/tav/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,04 % und einem Kurs von 43,11 auf Tradegate (04. November 2025, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,05 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,16 Mrd.. Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +1,60 %/+14,04 % bedeutet.



