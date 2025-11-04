Shopify Aktie schwach im Handel - 04.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Shopify Aktie. Sie fällt um -3,06 % auf 145,96€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Obwohl die Shopify Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +43,25 %.

Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um -2,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Shopify einen Anstieg von +43,76 %.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,85 % 1 Monat +7,05 % 3 Monate +43,25 % 1 Jahr +102,57 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,37 Mrd. wert.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.