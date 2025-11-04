    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMongoDB Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu MongoDB Registered (A)

    MongoDB Registered (A) Aktie schwach im Handel - 04.11.2025

    Am 04.11.2025 ist die MongoDB Registered (A) Aktie, bisher, um -2,54 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MongoDB Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

    MongoDB Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Mit einer Performance von -2,54 % musste die MongoDB Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von MongoDB Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +62,56 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MongoDB Registered (A) Aktie damit um +8,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MongoDB Registered (A) um +39,57 % gewonnen.

    MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,09 %
    1 Monat +14,61 %
    3 Monate +62,56 %
    1 Jahr +24,94 %

    Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

    Es gibt 81 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,40 Mrd. wert.

    MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MongoDB Registered (A)

    -2,54 %
    +8,09 %
    +14,61 %
    +62,56 %
    +24,94 %
    +102,19 %
    +55,38 %
    +1.091,93 %
    ISIN:US60937P1066WKN:A2DYB1



    Verfasst von Markt Bote
