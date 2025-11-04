Elmos Semiconductor Aktie klettert deutlich - 04.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Elmos Semiconductor Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,91 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Elmos Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, spezialisiert auf Sensoren und Mikrocontroller. Mit einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Infineon und NXP. Ein starkes F&E-Team und spezialisierte Nischenprodukte bieten Wettbewerbsvorteile.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Elmos Semiconductor Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,52 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -4,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Elmos Semiconductor eine positive Entwicklung von +18,56 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,63 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,17 % 1 Monat -3,48 % 3 Monate -8,52 % 1 Jahr +41,10 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd.EUR wert.

Der Dax ist am Dienstag in einem schwachen Börsenumfeld unter Druck geraten. In der ersten Handelsstunde büßte der deutsche Leitindex 1,37 Prozent auf 23.803 Punkte ein. Damit entpuppte sich der freundliche Wochenstart nach der vorangegangenen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Das angehobene Ziel für den freien Barmittelzufluss (FCF) und eine unverändert positive Auftragsentwicklung haben der Aktie von Elmos Semiconductor am Dienstag Auftrieb gegeben. Das Papier des Chipherstellers gewann kurz nach dem Handelsstart 4,8 …

Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

