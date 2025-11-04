    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wohneigentumserwerb wird wieder erschwinglicher

    Berlin (ots) - vdp-Studie beleuchtet Struktur der Wohneigentumsfinanzierung im
    Zeitverlauf

    Der Erwerb von Wohneigentum ist heute wieder spürbar erschwinglicher als nach
    unmittelbar nach Beginn und im Verlauf der Zinswende im Jahr 2022. Dies ist das
    Ergebnis einer aktuellen Studie des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp),
    die heute unter dem Titel "vdp-Spotlight: Strukturen der
    Wohneigentumsfinanzierung 2025" erschienen ist. Ausschlaggebend für die
    verbesserte Erschwinglichkeit ist vor allem die Kombination aus positiver
    Einkommensentwicklung und stabilen Finanzierungsbedingungen.

    Die aktuelle Studie reiht sich ein in eine Serie regelmäßiger Erhebungen des vdp
    zur Struktur der Finanzierung von selbst genutzten Eigenheimen und
    Eigentumswohnungen. Analysiert werden Fremdmitteleinsatz, Kreditbelastung,
    Laufzeiten und Konditionen für die Wohneigentumsfinanzierung in Deutschland. Die
    Daten stammen von den in diesem Geschäftsfeld aktiven vdp-Mitgliedsinstituten.

    "Die Realeinkommen steigen, die Phase der Zinserhöhungen ist vorerst
    abgeschlossen. Damit ist der Erwerb von Wohneigentum heute leistbarer als vor
    zwei bis drei Jahren." Jens Tolckmitt

    "Der Wohnimmobilienmarkt erholt sich weiterhin von der abrupten Zinswende im
    Jahr 2022. Seit Mitte 2024 geht es bei Preisen und Finanzierungsvolumina wieder
    aufwärts - in kleinen Schritten, aber fortwährend", erklärte
    vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Die Realeinkommen steigen, die Phase
    der Zinserhöhungen ist vorerst abgeschlossen. Damit ist der Erwerb von
    Wohneigentum heute leistbarer als vor zwei bis drei Jahren." Hinzu komme, dass
    die Neuvertragsmieten aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation
    kontinuierlich angestiegen seien. "Aufgrund des weiterhin enger werdenden
    Mietwohnungsmarkts wird der Wohneigentumserwerb wieder attraktiver, was sich in
    einer steigenden Nachfrage nach Darlehen zeigt."

    Zinsbindungen weiterhin langfristig

    Der im Durchschnitt zu entrichtende Zinssatz für eine Wohnimmobilienfinanzierung
    ging zwischen 2023 und 2025 von 3,96 % auf 3,50 % zurück. Die vdp-Studie
    verdeutlicht zudem, dass die durchschnittliche Kreditbelastungsquote in den
    vergangenen zwei Jahren annähernd konstant blieb (26,7 % ggü. 26,2 %) und sich
    die Darlehenslaufzeit im Durchschnitt von 26,6 auf 28,1 Jahre moderat erhöhte.
    Die durchschnittliche Zinsbindungsfrist lag zuletzt bei zwölf Jahren. Nach wie
    vor werden überwiegend langfristige Zinsbindungen gewählt.

    In den Jahren 2022/2023 mussten sich viele potenzielle Eigenheimerwerber aus dem
    Markt zurückziehen, da die deutlich steigenden Zinsen die Finanzierungskosten
    erheblich erhöhten und gleichzeitig die hohe Inflation den Ausgabenspielraum der
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Wohneigentumserwerb wird wieder erschwinglicher vdp-Studie beleuchtet Struktur der Wohneigentumsfinanzierung im Zeitverlauf Der Erwerb von Wohneigentum ist heute wieder spürbar erschwinglicher als nach unmittelbar nach Beginn und im Verlauf der Zinswende im Jahr 2022. Dies ist das Ergebnis einer …