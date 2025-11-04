Wohneigentumserwerb wird wieder erschwinglicher
Berlin (ots) - vdp-Studie beleuchtet Struktur der Wohneigentumsfinanzierung im
Zeitverlauf
Der Erwerb von Wohneigentum ist heute wieder spürbar erschwinglicher als nach
unmittelbar nach Beginn und im Verlauf der Zinswende im Jahr 2022. Dies ist das
Ergebnis einer aktuellen Studie des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp),
die heute unter dem Titel "vdp-Spotlight: Strukturen der
Wohneigentumsfinanzierung 2025" erschienen ist. Ausschlaggebend für die
verbesserte Erschwinglichkeit ist vor allem die Kombination aus positiver
Einkommensentwicklung und stabilen Finanzierungsbedingungen.
Die aktuelle Studie reiht sich ein in eine Serie regelmäßiger Erhebungen des vdp
zur Struktur der Finanzierung von selbst genutzten Eigenheimen und
Eigentumswohnungen. Analysiert werden Fremdmitteleinsatz, Kreditbelastung,
Laufzeiten und Konditionen für die Wohneigentumsfinanzierung in Deutschland. Die
Daten stammen von den in diesem Geschäftsfeld aktiven vdp-Mitgliedsinstituten.
"Die Realeinkommen steigen, die Phase der Zinserhöhungen ist vorerst
abgeschlossen. Damit ist der Erwerb von Wohneigentum heute leistbarer als vor
zwei bis drei Jahren." Jens Tolckmitt
"Der Wohnimmobilienmarkt erholt sich weiterhin von der abrupten Zinswende im
Jahr 2022. Seit Mitte 2024 geht es bei Preisen und Finanzierungsvolumina wieder
aufwärts - in kleinen Schritten, aber fortwährend", erklärte
vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Die Realeinkommen steigen, die Phase
der Zinserhöhungen ist vorerst abgeschlossen. Damit ist der Erwerb von
Wohneigentum heute leistbarer als vor zwei bis drei Jahren." Hinzu komme, dass
die Neuvertragsmieten aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation
kontinuierlich angestiegen seien. "Aufgrund des weiterhin enger werdenden
Mietwohnungsmarkts wird der Wohneigentumserwerb wieder attraktiver, was sich in
einer steigenden Nachfrage nach Darlehen zeigt."
Zinsbindungen weiterhin langfristig
Der im Durchschnitt zu entrichtende Zinssatz für eine Wohnimmobilienfinanzierung
ging zwischen 2023 und 2025 von 3,96 % auf 3,50 % zurück. Die vdp-Studie
verdeutlicht zudem, dass die durchschnittliche Kreditbelastungsquote in den
vergangenen zwei Jahren annähernd konstant blieb (26,7 % ggü. 26,2 %) und sich
die Darlehenslaufzeit im Durchschnitt von 26,6 auf 28,1 Jahre moderat erhöhte.
Die durchschnittliche Zinsbindungsfrist lag zuletzt bei zwölf Jahren. Nach wie
vor werden überwiegend langfristige Zinsbindungen gewählt.
In den Jahren 2022/2023 mussten sich viele potenzielle Eigenheimerwerber aus dem
Markt zurückziehen, da die deutlich steigenden Zinsen die Finanzierungskosten
erheblich erhöhten und gleichzeitig die hohe Inflation den Ausgabenspielraum der
