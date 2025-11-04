Wohneigentumserwerb wird wieder erschwinglicher

Berlin (ots) - vdp-Studie beleuchtet Struktur der Wohneigentumsfinanzierung im

Zeitverlauf



Der Erwerb von Wohneigentum ist heute wieder spürbar erschwinglicher als nach

unmittelbar nach Beginn und im Verlauf der Zinswende im Jahr 2022. Dies ist das

Ergebnis einer aktuellen Studie des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp),

die heute unter dem Titel "vdp-Spotlight: Strukturen der

Wohneigentumsfinanzierung 2025" erschienen ist. Ausschlaggebend für die

verbesserte Erschwinglichkeit ist vor allem die Kombination aus positiver

Einkommensentwicklung und stabilen Finanzierungsbedingungen.



Die aktuelle Studie reiht sich ein in eine Serie regelmäßiger Erhebungen des vdp

zur Struktur der Finanzierung von selbst genutzten Eigenheimen und

Eigentumswohnungen. Analysiert werden Fremdmitteleinsatz, Kreditbelastung,

Laufzeiten und Konditionen für die Wohneigentumsfinanzierung in Deutschland. Die

Daten stammen von den in diesem Geschäftsfeld aktiven vdp-Mitgliedsinstituten.







abgeschlossen. Damit ist der Erwerb von Wohneigentum heute leistbarer als vor

zwei bis drei Jahren." Jens Tolckmitt



"Der Wohnimmobilienmarkt erholt sich weiterhin von der abrupten Zinswende im

Jahr 2022. Seit Mitte 2024 geht es bei Preisen und Finanzierungsvolumina wieder

aufwärts - in kleinen Schritten, aber fortwährend", erklärte

vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Die Realeinkommen steigen, die Phase

der Zinserhöhungen ist vorerst abgeschlossen. Damit ist der Erwerb von

Wohneigentum heute leistbarer als vor zwei bis drei Jahren." Hinzu komme, dass

die Neuvertragsmieten aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation

kontinuierlich angestiegen seien. "Aufgrund des weiterhin enger werdenden

Mietwohnungsmarkts wird der Wohneigentumserwerb wieder attraktiver, was sich in

einer steigenden Nachfrage nach Darlehen zeigt."



Zinsbindungen weiterhin langfristig



Der im Durchschnitt zu entrichtende Zinssatz für eine Wohnimmobilienfinanzierung

ging zwischen 2023 und 2025 von 3,96 % auf 3,50 % zurück. Die vdp-Studie

verdeutlicht zudem, dass die durchschnittliche Kreditbelastungsquote in den

vergangenen zwei Jahren annähernd konstant blieb (26,7 % ggü. 26,2 %) und sich

die Darlehenslaufzeit im Durchschnitt von 26,6 auf 28,1 Jahre moderat erhöhte.

Die durchschnittliche Zinsbindungsfrist lag zuletzt bei zwölf Jahren. Nach wie

vor werden überwiegend langfristige Zinsbindungen gewählt.



In den Jahren 2022/2023 mussten sich viele potenzielle Eigenheimerwerber aus dem

Markt zurückziehen, da die deutlich steigenden Zinsen die Finanzierungskosten

erheblich erhöhten und gleichzeitig die hohe Inflation den Ausgabenspielraum der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





