    AKTIE IM FOKUS

    Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten

    NEW YORK (dpa-AFX) - Bei Palantir haben Anleger nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal ein Stück weit Kasse gemacht. Die Aktien des US-Softwareunternehmens sanken am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um gut sechs Prozent auf gut 194 US-Dollar.

    Allerdings hatten sie auch allein 2025 zuvor um 174 Prozent zugelegt und brachten es dabei bei einer Marktkapitalisierung von fast einer halben Billion Dollar auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von nahezu 500. Ein solches KGV ist selbst für Unternehmen, von denen Anleger ein sehr starkes Wachstum erwarten, außerordentlich hoch.

    Das Unternehmen hatte den Umsatz im dritten Quartal um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten in mittlerweile 21 aufeinander folgenden Quartalen übertroffen. Der Gewinn je Aktie lag mit 21 Cents je Aktie ebenfalls über den durchschnittlichen Erwartungen von 17 Cents je Aktie. Zudem hob das Unternehmen den Umsatzausblick für das Gesamtjahr an.

    Analysten begründeten die Kursverluste mit der ambitionierten Bewertung der Aktie. Matt Britzmann von der Investment-Plattform Hargreaves Lansdown sprach zwar von abermals beeindruckenden Quartalszahlen. Nach traditionellen Bewertungskriterien sei es aber schwierig, den aktuellen Kurs zu rechtfertigen - mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 85 war die Aktie vor den Zahlen das in dieser Hinsicht am höchsten bewertete Unternehmen im S&P 500 .

    "Zahlen hervorragend, Bewertung extrem", stellte denn auch Analyst Brent Hill von Jefferies lapidar fest. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf die mangelnden Hinweise, wie sich das Geschäft im kommenden Jahr entwickeln werde./mf/mis/zb

    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 6.778 auf Ariva Indikation (04. November 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 381,39 Mrd..




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
