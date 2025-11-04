Online-Girokonto für Asylbewerber - Zugang zu Integration und digitaler Teilhabe (FOTO)
Freising (ots) - In Deutschland haben Asylbewerber oft große Schwierigkeiten,
ein reguläres Girokonto zu erhalten. Sprachbarrieren und administrative Hürden
führen dazu, dass viele Geflüchtete vom alltäglichen Zahlungsverkehr
ausgeschlossen bleiben und lediglich auf Basiskonten zurückgreifen können. Das
bayerische E-Geld-Institut PayCenter stellt nur eine digitale Lösung bereit, die
den Zugang zu Banking und digitaler Teilhabe erleichtern soll.
Viele Geflüchtete erhalten bislang nur Basiskonten mit eingeschränkten
Funktionen. Bargeldabhebungen sind nur an wenigen Automaten möglich,
Online-Einkäufe bleiben verwehrt, und bei einem Umzug in eine andere Region muss
das Konto meist neu beantragt werden - mit erheblichem Aufwand für Banken wie
für Betroffene.
ein reguläres Girokonto zu erhalten. Sprachbarrieren und administrative Hürden
führen dazu, dass viele Geflüchtete vom alltäglichen Zahlungsverkehr
ausgeschlossen bleiben und lediglich auf Basiskonten zurückgreifen können. Das
bayerische E-Geld-Institut PayCenter stellt nur eine digitale Lösung bereit, die
den Zugang zu Banking und digitaler Teilhabe erleichtern soll.
Viele Geflüchtete erhalten bislang nur Basiskonten mit eingeschränkten
Funktionen. Bargeldabhebungen sind nur an wenigen Automaten möglich,
Online-Einkäufe bleiben verwehrt, und bei einem Umzug in eine andere Region muss
das Konto meist neu beantragt werden - mit erheblichem Aufwand für Banken wie
für Betroffene.
Anzeige
Präsentiert von
Mit der FAL-Card präsentiert sich nun eine echte Alternative: Dieses mobile
Girokonto, das für Menschen mit eingeschränktem Zugang zum klassischen
Bankensystem entwickelt wurde, löst diese strukturellen Probleme auf zeitgemäße
Weise. Sparkassen und Genossenschaftsbanken stoßen im Alltag oft an ihre
Grenzen: Kontoeröffnungen sind komplex, die Kommunikation stellt sich häufig
aufgrund der Sprachunterschiede als schwierig dar und die ausgegebenen
Girokarten sind oft nur regional nutzbar. Die FAL-Card ist europaweit gültig,
funktioniert auf Guthabenbasis und ist nicht an eine einzelne Bankfiliale
gebunden. Durch die integrierte Mastercard können Nutzer online einkaufen,
weltweit bezahlen und mobil über Apple Pay oder Google Pay verfügen.
Bargeldabhebungen sind zu günstigen Konditionen an nahezu allen Automaten
möglich.
Ein weiterer entscheidender Vorteil: Die FAL-Card funktioniert ohne
Schufa-Abfrage und verhindert Überziehung, da sie ausschließlich auf
Guthabenbasis arbeitet. Damit bleibt die finanzielle Selbstbestimmung erhalten,
ohne das Risiko der Verschuldung. Zudem ist die Benutzeroberfläche in neun
Sprachen verfügbar, während ein mehrsprachiger Chat-Support die Kunden in über
110 Sprachen unterstützt. Das Produkt wurde speziell für Asylberechtigte mit
Aufenthaltserlaubnis konzipiert, um finanzielle Teilhabe und Integration zu
fördern.
Dr. Peter Schönweitz, Initiator der FAL-Card, erklärt: "Als internationaler
Anbieter einer Bezahlkarte für Asylbewerber in großen Teilen Deutschlands und
Österreichs freuen wir uns, einen echten Beitrag zur Integration leisten zu
können. Mit der FAL-Card können Menschen, die hier arbeiten und ihren
Lebensunterhalt verdienen, endlich selbstbestimmt am wirtschaftlichen Leben
teilnehmen - wie jeder andere Bürger auch."
Ein Schritt in Richtung gesellschaftlicher Teilhabe
Das Modell steht für einen modernen Ansatz in der Finanzbranche: digitale
Inklusion statt institutioneller Barrieren. Die FAL-Card schafft nicht nur
Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen, sondern erleichtert
Asylbewerbern damit auch den Alltag - von der Wohnungssuche bis zum Abschluss
eines Mobilfunkvertrags. Damit wird ein weiterer Schritt hin zu praktischer
Integration und Chancengleichheit getan.
Weitere Informationen zur FAL-Card und über die PayCenter GmbH erhalten Sie
unter: https://falcard.de/
Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das
Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile
Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt.
Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit
innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind
in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.
PayCenter GmbH | https://www.paycenter.de/
Clemensänger Ring 24 | 85356 Freising
Niederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 Stuttgart
Geschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter
Schönweitz
Gesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig
Adam
Amtsgericht München | HRB 194018
Pressekontakt:
Ansprechpartner Geschäftsführung:
Dr. Peter Schönweitz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/
Tel: +49 (0) 151 1133 8188
eMail: mailto:pescho@paycenter.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163577/6150885
OTS: PayCenter GmbH
Girokonto, das für Menschen mit eingeschränktem Zugang zum klassischen
Bankensystem entwickelt wurde, löst diese strukturellen Probleme auf zeitgemäße
Weise. Sparkassen und Genossenschaftsbanken stoßen im Alltag oft an ihre
Grenzen: Kontoeröffnungen sind komplex, die Kommunikation stellt sich häufig
aufgrund der Sprachunterschiede als schwierig dar und die ausgegebenen
Girokarten sind oft nur regional nutzbar. Die FAL-Card ist europaweit gültig,
funktioniert auf Guthabenbasis und ist nicht an eine einzelne Bankfiliale
gebunden. Durch die integrierte Mastercard können Nutzer online einkaufen,
weltweit bezahlen und mobil über Apple Pay oder Google Pay verfügen.
Bargeldabhebungen sind zu günstigen Konditionen an nahezu allen Automaten
möglich.
Ein weiterer entscheidender Vorteil: Die FAL-Card funktioniert ohne
Schufa-Abfrage und verhindert Überziehung, da sie ausschließlich auf
Guthabenbasis arbeitet. Damit bleibt die finanzielle Selbstbestimmung erhalten,
ohne das Risiko der Verschuldung. Zudem ist die Benutzeroberfläche in neun
Sprachen verfügbar, während ein mehrsprachiger Chat-Support die Kunden in über
110 Sprachen unterstützt. Das Produkt wurde speziell für Asylberechtigte mit
Aufenthaltserlaubnis konzipiert, um finanzielle Teilhabe und Integration zu
fördern.
Dr. Peter Schönweitz, Initiator der FAL-Card, erklärt: "Als internationaler
Anbieter einer Bezahlkarte für Asylbewerber in großen Teilen Deutschlands und
Österreichs freuen wir uns, einen echten Beitrag zur Integration leisten zu
können. Mit der FAL-Card können Menschen, die hier arbeiten und ihren
Lebensunterhalt verdienen, endlich selbstbestimmt am wirtschaftlichen Leben
teilnehmen - wie jeder andere Bürger auch."
Ein Schritt in Richtung gesellschaftlicher Teilhabe
Das Modell steht für einen modernen Ansatz in der Finanzbranche: digitale
Inklusion statt institutioneller Barrieren. Die FAL-Card schafft nicht nur
Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen, sondern erleichtert
Asylbewerbern damit auch den Alltag - von der Wohnungssuche bis zum Abschluss
eines Mobilfunkvertrags. Damit wird ein weiterer Schritt hin zu praktischer
Integration und Chancengleichheit getan.
Weitere Informationen zur FAL-Card und über die PayCenter GmbH erhalten Sie
unter: https://falcard.de/
Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das
Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile
Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt.
Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit
innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind
in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.
PayCenter GmbH | https://www.paycenter.de/
Clemensänger Ring 24 | 85356 Freising
Niederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 Stuttgart
Geschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter
Schönweitz
Gesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig
Adam
Amtsgericht München | HRB 194018
Pressekontakt:
Ansprechpartner Geschäftsführung:
Dr. Peter Schönweitz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/
Tel: +49 (0) 151 1133 8188
eMail: mailto:pescho@paycenter.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163577/6150885
OTS: PayCenter GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte