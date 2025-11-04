    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMastercard Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Mastercard Registered (A)
    Online-Girokonto für Asylbewerber - Zugang zu Integration und digitaler Teilhabe (FOTO)

    Freising (ots) - In Deutschland haben Asylbewerber oft große Schwierigkeiten,
    ein reguläres Girokonto zu erhalten. Sprachbarrieren und administrative Hürden
    führen dazu, dass viele Geflüchtete vom alltäglichen Zahlungsverkehr
    ausgeschlossen bleiben und lediglich auf Basiskonten zurückgreifen können. Das
    bayerische E-Geld-Institut PayCenter stellt nur eine digitale Lösung bereit, die
    den Zugang zu Banking und digitaler Teilhabe erleichtern soll.

    Viele Geflüchtete erhalten bislang nur Basiskonten mit eingeschränkten
    Funktionen. Bargeldabhebungen sind nur an wenigen Automaten möglich,
    Online-Einkäufe bleiben verwehrt, und bei einem Umzug in eine andere Region muss
    das Konto meist neu beantragt werden - mit erheblichem Aufwand für Banken wie
    für Betroffene.

    Mit der FAL-Card präsentiert sich nun eine echte Alternative: Dieses mobile
    Girokonto, das für Menschen mit eingeschränktem Zugang zum klassischen
    Bankensystem entwickelt wurde, löst diese strukturellen Probleme auf zeitgemäße
    Weise. Sparkassen und Genossenschaftsbanken stoßen im Alltag oft an ihre
    Grenzen: Kontoeröffnungen sind komplex, die Kommunikation stellt sich häufig
    aufgrund der Sprachunterschiede als schwierig dar und die ausgegebenen
    Girokarten sind oft nur regional nutzbar. Die FAL-Card ist europaweit gültig,
    funktioniert auf Guthabenbasis und ist nicht an eine einzelne Bankfiliale
    gebunden. Durch die integrierte Mastercard können Nutzer online einkaufen,
    weltweit bezahlen und mobil über Apple Pay oder Google Pay verfügen.
    Bargeldabhebungen sind zu günstigen Konditionen an nahezu allen Automaten
    möglich.

    Ein weiterer entscheidender Vorteil: Die FAL-Card funktioniert ohne
    Schufa-Abfrage und verhindert Überziehung, da sie ausschließlich auf
    Guthabenbasis arbeitet. Damit bleibt die finanzielle Selbstbestimmung erhalten,
    ohne das Risiko der Verschuldung. Zudem ist die Benutzeroberfläche in neun
    Sprachen verfügbar, während ein mehrsprachiger Chat-Support die Kunden in über
    110 Sprachen unterstützt. Das Produkt wurde speziell für Asylberechtigte mit
    Aufenthaltserlaubnis konzipiert, um finanzielle Teilhabe und Integration zu
    fördern.

    Dr. Peter Schönweitz, Initiator der FAL-Card, erklärt: "Als internationaler
    Anbieter einer Bezahlkarte für Asylbewerber in großen Teilen Deutschlands und
    Österreichs freuen wir uns, einen echten Beitrag zur Integration leisten zu
    können. Mit der FAL-Card können Menschen, die hier arbeiten und ihren
    Lebensunterhalt verdienen, endlich selbstbestimmt am wirtschaftlichen Leben
    teilnehmen - wie jeder andere Bürger auch."

    Ein Schritt in Richtung gesellschaftlicher Teilhabe

    Das Modell steht für einen modernen Ansatz in der Finanzbranche: digitale
    Inklusion statt institutioneller Barrieren. Die FAL-Card schafft nicht nur
    Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen, sondern erleichtert
    Asylbewerbern damit auch den Alltag - von der Wohnungssuche bis zum Abschluss
    eines Mobilfunkvertrags. Damit wird ein weiterer Schritt hin zu praktischer
    Integration und Chancengleichheit getan.

    Weitere Informationen zur FAL-Card und über die PayCenter GmbH erhalten Sie
    unter: https://falcard.de/

    Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für
    Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das
    Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile
    Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt.
    Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit
    innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind
    in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.

    PayCenter GmbH | https://www.paycenter.de/

    Clemensänger Ring 24 | 85356 Freising

    Niederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 Stuttgart

    Geschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter
    Schönweitz

    Gesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig
    Adam

    Amtsgericht München | HRB 194018

    Pressekontakt:

    Ansprechpartner Geschäftsführung:
    Dr. Peter Schönweitz
    LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/
    Tel: +49 (0) 151 1133 8188
    eMail: mailto:pescho@paycenter.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163577/6150885
    OTS: PayCenter GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
