Online-Girokonto für Asylbewerber - Zugang zu Integration und digitaler Teilhabe (FOTO)

Freising (ots) - In Deutschland haben Asylbewerber oft große Schwierigkeiten,

ein reguläres Girokonto zu erhalten. Sprachbarrieren und administrative Hürden

führen dazu, dass viele Geflüchtete vom alltäglichen Zahlungsverkehr

ausgeschlossen bleiben und lediglich auf Basiskonten zurückgreifen können. Das

bayerische E-Geld-Institut PayCenter stellt nur eine digitale Lösung bereit, die

den Zugang zu Banking und digitaler Teilhabe erleichtern soll.



Viele Geflüchtete erhalten bislang nur Basiskonten mit eingeschränkten

Funktionen. Bargeldabhebungen sind nur an wenigen Automaten möglich,

Online-Einkäufe bleiben verwehrt, und bei einem Umzug in eine andere Region muss

das Konto meist neu beantragt werden - mit erheblichem Aufwand für Banken wie

für Betroffene.





