    Kursziel 2.300 Euro

    Rheinmetall marschiert weiter – neue Werke, neue Milliarden, neue Macht

    Mit Milliardenprojekten in Litauen und Rumänien zementiert der DAX-Konzern seine Dominanz – Analysten setzen auf die nächste Kurs-Explosion.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall baut Munitionsfabrik in Litauen 2027.
    • Neues Werk in Rumänien für Treibladungspulver 2028.
    • Analysten erwarten Kurssteigerung und positive Zahlen.
    Foto: Markus Schreiber - AP

    Rheinmetall baut seine Produktionskapazitäten in Europa weiter massiv aus. In Litauen hat der Düsseldorfer Rüstungskonzern nun offiziell mit dem Bau einer neuen Munitionsfabrik begonnen. Der Produktionsstart ist Anfang 2027 vorgesehen, nachdem die Anlage in der zweiten Jahreshälfte 2026 betriebsbereit sein soll. Schon jetzt laufen Gespräche über ein weiteres Investitionsprojekt im Land, bestätigte Deividas Matulionis, Sicherheitsberater des litauischen Präsidenten, am Dienstag gegenüber dem Radiosender Ziniu Radijas.

    Rheinmetall hält an dem neuen Standort einen Anteil von 51 Prozent, zwei staatliche litauische Unternehmen teilen sich die restlichen 49 Prozent. Das Investitionsvolumen liegt zwischen 260 und 300 Millionen Euro. Auf einem 340 Hektar großen Gelände bei Baisogala entsteht eine hochmoderne Anlage zur Herstellung von Artilleriegeschossen des Kalibers 155 Millimeter – ein zentraler Beitrag zur Munitionsversorgung Europas. "Dies ist eines der wichtigsten Projekte auf nationaler Ebene, das nicht nur die Sicherheit Litauens, sondern ganz Europas stärkt", sagte Tomas Stukas, Geschäftsführer der PST Group, die für den Bau verantwortlich ist. Rund 250 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

    Parallel dazu baut Rheinmetall in Rumänien mit dem Staatsunternehmen Pirochim Victoria ein weiteres Werk für Treibladungspulver und modulare Treibladungen. Die Gesamtinvestitionen übersteigen 500 Millionen Euro. "Mit der Fertigungsstätte in Rumänien machen wir einen weiteren Schritt nach vorne und kommen dem Ziel näher, bis 2030 eine jährliche Produktionskapazität von 20.000 Tonnen Treibladungspulver zu erreichen", erklärte CEO Armin Papperger. Die Produktion soll 2028 beginnen.

    An der Börse rücken derweil die bevorstehenden Quartalszahlen am 6. November in den Fokus. Analysten erwarten dort neue Details zu Auftragseingängen und Margenzielen – und bewerten den DAX-Konzern trotz der Rallye weiter positiv. Rothschild Redburn startete die Coverage mit "Buy" und einem Kursziel von 2.300 Euro. AlphaValue/Baader Europe hob das Rating von "Verkaufen" auf "Kaufen" an und setzte das Ziel auf 1.955 Euro (zuletzt 1.921 Euro). Bernstein Research blieb vorsichtiger und bestätigte "Market Perform" mit 1.960 Euro. Analyst Adrien Rabier betonte, der Fokus liege weniger auf den Zahlen als auf der Frage, wie Rheinmetall sein ambitioniertes Umsatzziel von 50 Milliarden Euro bis 2030 erreichen will.

    Mit neuen Standorten an der NATO-Ostflanke und ehrgeizigen Produktionszielen untermauert Rheinmetall seinen Anspruch, das industrielle Rückgrat der europäischen Verteidigung zu werden – während Investoren bereits auf die nächste Milliardenrunde warten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 1.738EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
