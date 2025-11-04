Cathie Wood investiert erneut: Ark Invest stockt Position in Bullish auf

Laut den jüngsten Handelsunterlagen verteilte Ark Invest den Zukauf auf drei ihrer börsengehandelten Fonds. Der ARK Innovation ETF (ARKK) erwarb dabei 164.214 Aktien von Bullish, während der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 49.056 Aktien hinzukaufte. Zudem ergänzte der ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) sein Portfolio um weitere 25.076 Bullish-Anteile.

Star-Investorin Cathie Wood baut ihre Wette auf den Kryptomarkt weiter aus. Ihr Investmenthaus Ark Invest hat am Montag 238.346 Aktien der Kryptobörse Bullish erworben – ein Paket im Wert von rund 11,98 Millionen US-Dollar.

Damit erhöht Wood ihre Position in dem von Peter Thiel unterstützten Krypto-Unternehmen weiter. Ark hatte bereits beim Börsengang von Bullish im August groß zugegriffen und Aktien im Wert von 172 Millionen US-Dollar gekauft. Nach den jüngsten Zukäufen machen die Bullish-Anteile nun 0,97 Prozent des ARKK, 0,98 Prozent des ARKW und 1,18 Prozent des ARKF aus.

Kursentwicklung bleibt schwach – Aktie verliert fast die Hälfte seit IPO

Trotz des Engagements von Ark schließt die Aktie von Bullish am Montag im Minus. Der Kurs schloss 0,61 Prozent tiefer bei 50,26 US-Dollar. Damit hat das Papier in den vergangenen vier Wochen 22,45 Prozent an Wert verloren und liegt seit dem Börsendebüt 47,48 Prozent im Minus.

Der schwache Kursverlauf spiegelt die jüngste Unsicherheit im Kryptosektor wider – insbesondere nach dem anhaltenden Rückgang des Bitcoin-Preises und zunehmender regulatorischer Überprüfung in den USA. Dennoch bleibt Cathie Wood ihrer langfristigen Überzeugung treu, dass Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte die Finanzwelt grundlegend verändern werden.

Bullish expandiert im US-Markt

Bullish, unterstützt von Milliardär Peter Thiel, erhielt im September sowohl eine BitLicense als auch eine Money Transmission License von der New York State Department of Financial Services (NYDFS). Damit konnte die Börse Anfang Oktober Spot-Trading in den USA starten – ein wichtiger Meilenstein für das junge Unternehmen.

Seit seiner Gründung Ende 2021 hat Bullish laut Unternehmensangaben ein kumuliertes Handelsvolumen von über 1,5 Billionen US-Dollar erreicht. Der Fokus liegt auf professionellen Krypto-Tradern und institutionellen Kunden, die von der hohen Liquidität und den regulierten Strukturen der Plattform profitieren sollen.

Blick auf die Quartalszahlen

Anleger warten nun gespannt auf die Quartalszahlen am 19. November. Im zweiten Quartal hatte Bullish 57 Millionen US-Dollar bereinigten Umsatz gemeldet – ein Rückgang gegenüber 67 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Gleichzeitig gelang jedoch die Rückkehr in die Gewinnzone: Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 108,3 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 116,4 Millionen US-Dollar verzeichnet worden war.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



