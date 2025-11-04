China teilt im Chip-Streit gegen die Niederlande aus

Nexperia produziert vor allem Standardchips, die in großen Stückzahlen in der Autoindustrie und in elektronischen Geräten verwendet werden. Nach Angaben von Branchenverbänden drohen bei anhaltender Blockade Produktionsengpässe auch in Deutschland. Am Freitag hatte Peking angekündigt, unter bestimmten Voraussetzungen wieder Ausnahmen für Nexperia-Exporte zuzulassen./jpt/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 90,48 auf Tradegate (04. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,72 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -4,06 %/+66,52 % bedeutet.