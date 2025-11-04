China teilt im Chip-Streit gegen die Niederlande aus
- China kritisiert Niederlande wegen Nexperia-Streit.
- Peking fordert Ende der Einmischung in Unternehmensangelegenheiten.
- Exportbeschränkungen könnten europäische Autoindustrie treffen.
PEKING (dpa-AFX) - Im Streit um den niederländischen Chip-Hersteller Nexperia hat China die Regierung in Den Haag erneut scharf kritisiert. Das Handelsministerium in Peking forderte die Niederlande auf, "ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Unternehmens einzustellen" und eine konstruktive Lösung für den Streit zu finden. Trotz wiederholter und "vernünftiger Forderungen" habe Den Haag bislang keine konstruktive Haltung gezeigt.
Hintergrund des Konflikts ist die Entscheidung der niederländischen Regierung vom 30. September, Nexperia wegen Bedenken gegenüber der chinesischen Muttergesellschaft Wingtech unter staatliche Kontrolle zu stellen. Kurz darauf hatte Peking Exportbeschränkungen für bestimmte Nexperia-Chips verhängt, die auch europäische Autohersteller treffen.
Nexperia produziert vor allem Standardchips, die in großen Stückzahlen in der Autoindustrie und in elektronischen Geräten verwendet werden. Nach Angaben von Branchenverbänden drohen bei anhaltender Blockade Produktionsengpässe auch in Deutschland. Am Freitag hatte Peking angekündigt, unter bestimmten Voraussetzungen wieder Ausnahmen für Nexperia-Exporte zuzulassen./jpt/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 90,48 auf Tradegate (04. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,72 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -4,06 %/+66,52 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bei solchen Zahlen noch an eine Dividende zu denken ist absurd und zeigt, dass man sich der katastrophalen Lage nicht bewusst ist.
https://www.zeit.de/2025/46/oliver-blume-vw-chef-porsche-autoindustrie-krise