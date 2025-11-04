    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    FMC vorbörslich stark - Zahlen überraschen positiv

    • FMC-Aktien steigen vorbörslich um 2,1 Prozent.
    • Quartalszahlen übertreffen Erwartungen trotz US-Schwäche.
    • Analyst sieht positive Entwicklung, aber Platzierungsrisiko.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (In dem Text von 08:38 Uhr wird klargestellt, dass Fresenius nicht rpt nicht der Muttekonzern von FMC ist.)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Fresenius Medical Care (FMC) zeichnet sich gegen den schwach erwarteten Markt eine positive Kursreaktion auf die Quartalszahlen ab. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Aktien des Dialyseanbieters am Dienstag vorbörslich um 2,1 Prozent zu. FMC übertraf trotz des weiter mauen US-Geschäfts die Erwartungen. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. Seine Jahresziele bestätigte der Dax-Konzern.

    JPMorgan-Analyst David Adlington attestierte FMC eine überraschend gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion, die sich aber wegen der Erwartung weiterer Anteilsplatzierungen des Großaktionärs Fresenius verflüchtigen könnte. Zudem sei die Aktie seit Anfang September schon deutlich besser gelaufen als die des US-Konkurrenten Davita ./gl/stk

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,71 % und einem Kurs von 42,80 auf Tradegate (04. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,60 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -15,99 %/+26,02 % bedeutet.




