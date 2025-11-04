    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI-Realitätscheck

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Unternehmen kämpfen mit KI-Praxis (FOTO)

    München (ots) - Hohe Erwartungen, nüchterne Realität: 62 Prozent der deutschen
    Unternehmen erleben unzuverlässige Ergebnisse beim Einsatz von KI. Nur 5 Prozent
    sehen ihre Erwartungen erfüllt.

    Die Wahrnehmung von KI in deutschen Unternehmen sieht anders aus als der Hype
    vermuten lässt: rund zwei Drittel (62 Prozent) haben in den letzten 12 Monaten
    unzuverlässige oder verzerrte KI-Ergebnisse erlebt, die Nachbesserungen
    erfordern, 43 Prozent hatten Bedenken, dass KI die Produktivität nicht wie
    erwartet steigert und 39 Prozent hatten mit eingeschränktem Zugriff oder
    schlechter Workflow-Integration von KI-Tools zu kämpfen. Das zeigt die aktuelle
    Studie des global tätigen Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000
    Befragten weltweit und davon 161 Befragten in Deutschland. "Erfolgreiche
    KI-Implementierung beginnt mit qualitativ hochwertigen, strukturiert erhobenen
    und miteinander verbundenen Daten. Ohne diese solide Grundlage und
    funktionierende Datenplattformen können auch die fortschrittlichsten Algorithmen
    keine vertrauenswürdigen Ergebnisse liefern", erklärt Dr. Stephan Theis,
    Managing Director Daten und KI bei Slalom Germany. Doch etwa ein Drittel der
    Befragten (32 Prozent) hat sich in den letzten 12 Monaten unzureichend geschult
    oder unterstützt gefühlt, während rund ein Viertel (23 Prozent) berichtet, dass
    KI ihre Arbeitsbelastung erhöht oder zu unrealistischen Leistungserwartungen
    geführt hat. Nur 5 Prozent geben an, dass KI ihre Erwartungen bisher erfüllt
    oder übertroffen hat.

    Erfolg konzentriert sich auf repetitive Aufgaben

    Bislang zeigt sich der messbare Erfolg von KI hauptsächlich in der
    Automatisierung einfacher Tätigkeiten: 70 Prozent der Unternehmen haben ihren
    Teams erfolgreich geholfen, manuelle, repetitive Arbeiten durch KI zu
    verringern. Weniger als die Hälfte (46 Prozent) erlebt bessere Qualität und
    konsistentere Ergebnisse, 43 Prozent erfahren schnellere Entscheidungsfindung
    und lediglich ein Drittel (34 Prozent) konnte neue Produkte oder
    Geschäftsmodelle entwickeln. Jeweils ein Viertel (25 Prozent) berichtet von
    besserer Priorisierung und Arbeitsplanung sowie von besserer
    funktionsübergreifender Zusammenarbeit. 23 Prozent erreichen wichtige
    Leistungsziele schneller, während je 19 Prozent ein geringeres Betriebs- und
    Compliance-Risiko sowie bessere Work-Life-Balance verzeichnen. "Die Ideen zur
    Anwendung von KI-Technologien stecken oft in Kinderschuhen. Unternehmen, die
    langfristig erfolgreich sein wollen, müssen über isolierte Anwendungsfälle
    hinausdenken und skalierbare KI-Plattformen entwickeln, die kontinuierliche
    Seite 1 von 4 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    KI-Realitätscheck Deutsche Unternehmen kämpfen mit KI-Praxis (FOTO) Hohe Erwartungen, nüchterne Realität: 62 Prozent der deutschen Unternehmen erleben unzuverlässige Ergebnisse beim Einsatz von KI. Nur 5 Prozent sehen ihre Erwartungen erfüllt. Die Wahrnehmung von KI in deutschen Unternehmen sieht anders aus als der …