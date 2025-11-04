Deutsche Unternehmen kämpfen mit KI-Praxis (FOTO)

München (ots) - Hohe Erwartungen, nüchterne Realität: 62 Prozent der deutschenUnternehmen erleben unzuverlässige Ergebnisse beim Einsatz von KI. Nur 5 Prozentsehen ihre Erwartungen erfüllt.Die Wahrnehmung von KI in deutschen Unternehmen sieht anders aus als der Hypevermuten lässt: rund zwei Drittel (62 Prozent) haben in den letzten 12 Monatenunzuverlässige oder verzerrte KI-Ergebnisse erlebt, die Nachbesserungenerfordern, 43 Prozent hatten Bedenken, dass KI die Produktivität nicht wieerwartet steigert und 39 Prozent hatten mit eingeschränktem Zugriff oderschlechter Workflow-Integration von KI-Tools zu kämpfen. Das zeigt die aktuelleStudie des global tätigen Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000Befragten weltweit und davon 161 Befragten in Deutschland. "ErfolgreicheKI-Implementierung beginnt mit qualitativ hochwertigen, strukturiert erhobenenund miteinander verbundenen Daten. Ohne diese solide Grundlage undfunktionierende Datenplattformen können auch die fortschrittlichsten Algorithmenkeine vertrauenswürdigen Ergebnisse liefern", erklärt Dr. Stephan Theis,Managing Director Daten und KI bei Slalom Germany. Doch etwa ein Drittel derBefragten (32 Prozent) hat sich in den letzten 12 Monaten unzureichend geschultoder unterstützt gefühlt, während rund ein Viertel (23 Prozent) berichtet, dassKI ihre Arbeitsbelastung erhöht oder zu unrealistischen Leistungserwartungengeführt hat. Nur 5 Prozent geben an, dass KI ihre Erwartungen bisher erfülltoder übertroffen hat.Erfolg konzentriert sich auf repetitive AufgabenBislang zeigt sich der messbare Erfolg von KI hauptsächlich in derAutomatisierung einfacher Tätigkeiten: 70 Prozent der Unternehmen haben ihrenTeams erfolgreich geholfen, manuelle, repetitive Arbeiten durch KI zuverringern. Weniger als die Hälfte (46 Prozent) erlebt bessere Qualität undkonsistentere Ergebnisse, 43 Prozent erfahren schnellere Entscheidungsfindungund lediglich ein Drittel (34 Prozent) konnte neue Produkte oderGeschäftsmodelle entwickeln. Jeweils ein Viertel (25 Prozent) berichtet vonbesserer Priorisierung und Arbeitsplanung sowie von bessererfunktionsübergreifender Zusammenarbeit. 23 Prozent erreichen wichtigeLeistungsziele schneller, während je 19 Prozent ein geringeres Betriebs- undCompliance-Risiko sowie bessere Work-Life-Balance verzeichnen. "Die Ideen zurAnwendung von KI-Technologien stecken oft in Kinderschuhen. Unternehmen, dielangfristig erfolgreich sein wollen, müssen über isolierte Anwendungsfällehinausdenken und skalierbare KI-Plattformen entwickeln, die kontinuierliche