KI-Realitätscheck
Deutsche Unternehmen kämpfen mit KI-Praxis (FOTO)
München (ots) - Hohe Erwartungen, nüchterne Realität: 62 Prozent der deutschen
Unternehmen erleben unzuverlässige Ergebnisse beim Einsatz von KI. Nur 5 Prozent
sehen ihre Erwartungen erfüllt.
Die Wahrnehmung von KI in deutschen Unternehmen sieht anders aus als der Hype
vermuten lässt: rund zwei Drittel (62 Prozent) haben in den letzten 12 Monaten
unzuverlässige oder verzerrte KI-Ergebnisse erlebt, die Nachbesserungen
erfordern, 43 Prozent hatten Bedenken, dass KI die Produktivität nicht wie
erwartet steigert und 39 Prozent hatten mit eingeschränktem Zugriff oder
schlechter Workflow-Integration von KI-Tools zu kämpfen. Das zeigt die aktuelle
Studie des global tätigen Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000
Befragten weltweit und davon 161 Befragten in Deutschland. "Erfolgreiche
KI-Implementierung beginnt mit qualitativ hochwertigen, strukturiert erhobenen
und miteinander verbundenen Daten. Ohne diese solide Grundlage und
funktionierende Datenplattformen können auch die fortschrittlichsten Algorithmen
keine vertrauenswürdigen Ergebnisse liefern", erklärt Dr. Stephan Theis,
Managing Director Daten und KI bei Slalom Germany. Doch etwa ein Drittel der
Befragten (32 Prozent) hat sich in den letzten 12 Monaten unzureichend geschult
oder unterstützt gefühlt, während rund ein Viertel (23 Prozent) berichtet, dass
KI ihre Arbeitsbelastung erhöht oder zu unrealistischen Leistungserwartungen
geführt hat. Nur 5 Prozent geben an, dass KI ihre Erwartungen bisher erfüllt
oder übertroffen hat.
Erfolg konzentriert sich auf repetitive Aufgaben
Bislang zeigt sich der messbare Erfolg von KI hauptsächlich in der
Automatisierung einfacher Tätigkeiten: 70 Prozent der Unternehmen haben ihren
Teams erfolgreich geholfen, manuelle, repetitive Arbeiten durch KI zu
verringern. Weniger als die Hälfte (46 Prozent) erlebt bessere Qualität und
konsistentere Ergebnisse, 43 Prozent erfahren schnellere Entscheidungsfindung
und lediglich ein Drittel (34 Prozent) konnte neue Produkte oder
Geschäftsmodelle entwickeln. Jeweils ein Viertel (25 Prozent) berichtet von
besserer Priorisierung und Arbeitsplanung sowie von besserer
funktionsübergreifender Zusammenarbeit. 23 Prozent erreichen wichtige
Leistungsziele schneller, während je 19 Prozent ein geringeres Betriebs- und
Compliance-Risiko sowie bessere Work-Life-Balance verzeichnen. "Die Ideen zur
Anwendung von KI-Technologien stecken oft in Kinderschuhen. Unternehmen, die
langfristig erfolgreich sein wollen, müssen über isolierte Anwendungsfälle
hinausdenken und skalierbare KI-Plattformen entwickeln, die kontinuierliche
