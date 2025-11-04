BioNxt erhält vom Europäischen Patentamt den Bescheid über die Absicht einer Patenterteilung für seinen sublingualen Cladribin-Schmelzfilm für die orale Anwendung – Markt für Multiple Sklerose setzt zunehmend auf patientenfreundliche Therapien

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 4. November 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige deutsche Tochtergesellschaft Vektor Pharma TF GmbH vom Europäischen Patentamt (EPA) einen Bescheid über die Absicht einer Patenterteilung („Intention to Grant“) für die europäische Patentanmeldung Nr. 23 729 446.7 erhalten hat. Diese bezieht sich auf eine sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin für die Behandlung von Multipler Sklerose (MS) und der damit verbundenen neurodegenerativen Erkrankungen.

Das wachsende Patentportfolio deckt mittlerweile eine Zielbevölkerung von knapp einer Milliarde Menschen in Europa, Eurasien und den damit verbundenen Validierungsstaaten ab und sichert BioNxt den Zugang zu einigen der weltweit größten und fortschrittlichsten Pharmamärkte. Die „Erteilungsabsicht“ des EPA für die europäische Patentanmeldung Nr. 23 729 446.7 ergänzt die zuvor von der Eurasischen Patentorganisation (EAPO) bekannt gegebene „Erteilungsbereitschaft“ für die eurasische Patentanmeldung Nr. 202590051. Unter dem Vorbehalt der nationalen Validierung und Aufrechterhaltung bieten diese Patentanmeldungen zusammen potenziellen Schutz in bis zu 54 Ländern, darunter alle Vertrags-, Validierungs- und Erweiterungsstaaten des EPA sowie die acht EAPO-Mitgliedsländer. Diese umfassende geografische und bevölkerungsbezogene Abdeckung stärkt die weltweite Führungsposition von BioNxt im Bereich der oralen und transmukosalen Arzneimittelverabreichung und unterstützt die Vermarktungsstrategie für BNT23001, den führenden Wirkstoffkandidaten des Unternehmens zur Behandlung von Multipler Sklerose.

Erweiterter Schutz des geistigen Eigentums in Europa und Eurasien

Die Patente schützen die proprietäre transmukosale Cladribin-Verabreichungszusammensetzung von BioNxt in Form eines sublingualen Schmelzfilms, der einen Cladribin-Cyclodextrin-Komplex sowie hydrophile Polymere wie Stärke und Pullulan enthält. Diese Formulierung ermöglicht eine rasche Aufnahme über die Mundschleimhaut, wodurch sich die Bioverfügbarkeit, Verträglichkeit und Therapietreue der Patienten im Vergleich zu Tabletten oder Injektionen verbessern kann. Um seine Patentabdeckung auf internationaler Ebene weiter auszudehnen, ergänzt BioNxt sein IP-Portfolio durch zusätzliche Einreichungen – wie etwa eine Fast-Track-Anmeldung in den Vereinigten Staaten sowie Anmeldungen in Nordamerika, Japan und anderen Regionen.