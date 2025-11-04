    StartseitevorwärtsKnock-OutsvorwärtsAlphabet Inc C Call 190 bis 2026/01 (JPM) Knock-OutvorwärtsNachrichten zu Alphabet Inc C Call 190 bis 2026/01 (JPM)
    Alphabet – Gewinne kassieren?

    Alphabet kam in Fahrt – und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein JB9B8J auf die Alphabet-Aktie erzielten wir +502,27 %. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: ein Rekordquartal mit über 100 Mrd. US-$ Umsatz (Q3/2025: 102,3 Mrd. US-$), kräftige Zuwächse im Werbegeschäft und ein deutlich beschleunigtes Cloud-Wachstum. YouTube durchbrach zugleich die Marke von über 10 Mrd. US-$ Werbeumsatz im Quartal, und Alphabet erhöht seine Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur – genau die Mischung, die Anlegern Vertrauen gibt und Kursbewegungen beschleunigt. 

    Unser Ansatz ist dabei bewusst geradlinig. Wir verfolgen die Nachrichtenlage täglich, ordnen sie ein und übersetzen sie in klare Handelsideen. Beim JB9B8J setzten wir auf steigende Kurse der Alphabet-Aktie – und der Schein vervielfachte sich, als Zahlen und Ausblick den Trend bestätigten. Entscheidend war nicht irgendein „Geheimtrick“, sondern das Zusammenspiel aus sauberer Vorbereitung, einem klaren Plan für den Einstieg und konsequenter Begleitung über die gesamte Phase des Anstiegs.

    Wer solche Chancen früh erkennen will, ist in unserem Börsendienst richtig. Wir liefern verständliche Updates zu den wichtigsten Treibern, nennen konkrete Marken für Ein- und Ausstieg und bleiben während der Bewegung nah am Markt. So wird aus einer guten Unternehmensmeldung ein umsetzbarer Trade – und aus einer Idee eine messbare Entwicklung wie beim JB9B8J mit +502,27 %. Wenn Sie beim nächsten starken Impuls nicht nur zuschauen, sondern mit einem klaren Plan handeln möchten, begleiten wir Sie Schritt für Schritt.





    Autor
    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
