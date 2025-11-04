Ölkonzern BP verdient mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf
- BP profitiert von Umbau und niedrigeren Kosten.
- Ebit steigt auf 5,3 Milliarden Dollar im Q3.
- Aktienrückkäufe von 750 Millionen Dollar geplant.
LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern BP hat im dritten Quartal von Fortschritten beim Konzernumbau und damit niedrigeren Produktionskosten profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im fortgeführten Geschäft legte im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 5,3 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Wegen höherer Finanzierungskosten ging der bereinigte Überschuss allerdings leicht auf 2,2 Milliarden Dollar zurück. Das ist etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
BP beabsichtigt zudem, weitere Aktien zurückzukaufen. Bis zur Bekanntgabe der Resultate des Schlussquartals Anfang kommenden Jahres sollen eigene Papiere für 750 Millionen Dollar erworben werden. Für das vierte Quartal erwarten die Briten eine in Summe stabile Gas- und Ölförderung gegenüber dem Vorquartal. Die im Stoxx 50 notierte Aktie reagierte kaum auf die Zahlen und Aussagen zum Geschäftsverlauf. Der Kurs pendelte am Vormittag um den Vortagsschluss. Zuletzt lag die BP-Aktie in einem schwachen Umfeld leicht im Minus./err/zb/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 5,026 auf Tradegate (04. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 77,82 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3285. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 460,00GBP was eine Bandbreite von -21,03 %/+8.981,93 % bedeutet.
