    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP
    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölkonzern BP verdient mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • BP profitiert von Umbau und niedrigeren Kosten.
    • Ebit steigt auf 5,3 Milliarden Dollar im Q3.
    • Aktienrückkäufe von 750 Millionen Dollar geplant.
    Ölkonzern BP verdient mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern BP hat im dritten Quartal von Fortschritten beim Konzernumbau und damit niedrigeren Produktionskosten profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im fortgeführten Geschäft legte im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 5,3 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Wegen höherer Finanzierungskosten ging der bereinigte Überschuss allerdings leicht auf 2,2 Milliarden Dollar zurück. Das ist etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

    BP beabsichtigt zudem, weitere Aktien zurückzukaufen. Bis zur Bekanntgabe der Resultate des Schlussquartals Anfang kommenden Jahres sollen eigene Papiere für 750 Millionen Dollar erworben werden. Für das vierte Quartal erwarten die Briten eine in Summe stabile Gas- und Ölförderung gegenüber dem Vorquartal. Die im Stoxx 50 notierte Aktie reagierte kaum auf die Zahlen und Aussagen zum Geschäftsverlauf. Der Kurs pendelte am Vormittag um den Vortagsschluss. Zuletzt lag die BP-Aktie in einem schwachen Umfeld leicht im Minus./err/zb/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Long
    4,10€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 11,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4,83€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BP

    +0,40 %
    +1,59 %
    +3,36 %
    +10,55 %
    +10,77 %
    -10,48 %
    +116,55 %
    -8,99 %
    +23,45 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 5,026 auf Tradegate (04. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 77,82 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3285. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 460,00GBP was eine Bandbreite von -21,03 %/+8.981,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölkonzern BP verdient mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf Der Ölkonzern BP hat im dritten Quartal von Fortschritten beim Konzernumbau und damit niedrigeren Produktionskosten profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im fortgeführten Geschäft legte im Vergleich zum …