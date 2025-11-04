FMC rutscht nach den Zahlen ans DAX-Ende – Großaktionär vor Aktienverkauf?

Besonders stark war das Geschäft im Bereich Value-Based Care, das um 42 Prozent auf 576 Millionen Euro zulegte. Auch das Segment Care Delivery wuchs mit 6 Prozent solide. In den USA, dem wichtigsten Markt, fiel das Wachstum jedoch mit lediglich +0,1 Prozent schwach aus – ein Warnsignal, das laut Analysten der UBS für 2026 ein "deutliches Hochfahren" im vierten Quartal nötig macht, um die Wachstumsziele zu halten.

Der Medizintechnikkonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen – doch Investoren bleiben vorsichtig. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 4,89 Milliarden Euro und lag damit 3 Prozent über den Marktschätzungen. Der bereinigte EBIT kletterte um 28 Prozent (währungsbereinigt) auf 574 Millionen Euro und lag damit 4 Prozent über den Erwartungen, während der bereinigte Nettogewinn um 5 Prozent besser ausfiel.

Die Schweizer warnen jedoch: Der Gewinnüberraschung stehe die Frage gegenüber, wie nachhaltig die Ertragsquellen wirklich sind. Besonders der temporäre Effekt durch Phosphatbinder dürfte sich laut Analysten kaum wiederholen. Während das operative Ergebnis profitierte, trübte der Free Cashflow das Bild: Mit 550 Millionen Euro lag er rund 30 Prozent unter dem Vorjahr. Auch das Segment Care Enablement verfehlte die EBIT-Erwartungen um 11 Prozent.

Trotz der starken Zahlen gibt die FMC-Aktie am Dienstag deutlich nach. Mit einem Minus von 6 Prozent landen die Papiere am DAX-Ende. Grund ist die Furcht vor einer weiteren Anteilsplatzierung durch Großaktionär Fresenius. Bereits im Frühjahr hatte sich die frühere Konzernmutter für rund 1,1 Milliarden Euro von FMC-Aktien getrennt – teils direkt, teils über eine Umtauschanleihe, die 2028 fällig wird. Nach vollständiger Wandlung dürfte Fresenius nur noch rund 25 Prozent an FMC halten.

Die damals vereinbarte Lock-up-Periode von 180 Tagen läuft in Kürze aus – ein frisches Aktienpaket könnte also bald auf den Markt kommen. Anleger fürchten zusätzlichen Verkaufsdruck.

