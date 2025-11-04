    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    KORREKTUR/Elmos

    IT-Umstellung belastet Umsätze - Auftragsentwicklung positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Elmos sieht positive Entwicklung im Neugeschäft.
    • Umsatz sank um 10% auf 140,8 Millionen Euro.
    • Prognose 2025: Umsatz 580 Mio. Euro +/- 20 Mio. Euro.
    (Im 2. Absatz, erster Satz, muss es korrekt "ein Fünftel" heißen)

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Elmos sieht eine weitere positive Entwicklung seines Neugeschäfts. Die Anzeichen für ein Ende der Bestandsbereinigungen bei den Kunden verbunden mit einer Rückkehr zu realen Bestellmengen seien "klar erkennbar", sagte Arne Schneider am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal laut Mitteilung. Beim Umsatz machte sich dies allerdings noch nicht bemerkbar: Er sank im dritten Quartal um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 140,8 Millionen Euro. Dies begründete Elmos mit der Umstellung auf ein neues IT-System und einer damit verbundenen Verschiebung von Aufträgen in das vierte Quartal.

    Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um ein Fünftel auf 31,7 Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 22,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal zeigten sich jedoch Verbesserungen.

    Die Umsatzprognose für 2025 grenzte Elmos ein und erwartet 580 Millionen Euro plus/minus 20 Millionen Euro und damit in der Spanne jeweils zehn Millionen weniger als bislang. Bei der Margenprognose geht das Unternehmen weiter vom unteren Ende der Prognose von 23 Prozent plus/minus drei Punkten aus./nas/stk

    ISIN:DE0005677108WKN:567710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,54 % und einem Kurs von 86,30 auf Tradegate (04. November 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -5,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

    Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +17,11 %/+37,77 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
