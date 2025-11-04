    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vom Hype zur Realität - 78 Prozent der Banken setzen KI produktiv ein

    Frankfurt (ots) - Die deutsche Finanzbranche hat den digitalen Wendepunkt
    erreicht: Fast acht von zehn Instituten nutzen Künstliche Intelligenz (KI)
    inzwischen produktiv. 2023 waren es nur gut die Hälfte der Institute (52
    Prozent). Das zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Cofinpro
    gemeinsam mit der VÖB-Service GmbH, für die 317 Experten aus deutschen
    Finanzinstituten befragt wurden.

    "Die Branche hat den Wendepunkt erreicht. KI ist vom Hype zum unverzichtbaren
    Werkzeug avanciert", erklärt Michael Heck, Director bei Cofinpro. "Wir erleben
    gerade den Übergang vom Hype zur Realität - mit allen Chancen und
    Herausforderungen."

    Am häufigsten kommt KI bei der Automatisierung manueller Prozesse (59 Prozent)
    und der intelligenten Informationsbeschaffung (59 Prozent) zum Einsatz. Auch im
    Kundenservice, Marketing und bei der Betrugserkennung gewinnt die Technologie an
    Bedeutung. Gleichzeitig nutzen bereits 57 Prozent der Bankmitarbeiter Tools wie
    ChatGPT oder Microsoft Copilot im Arbeitsalltag.

    Regulierung als größte Hürde

    Während hochwertige Daten (53 Prozent), Know-how (47 Prozent) und klare Use
    Cases (46 Prozent) zentrale Erfolgsfaktoren für den KI-Einsatz bleiben, hat sich
    die größte Barriere verschoben: 55 Prozent der Institute kämpfen mit
    Compliance-Problemen - deutlich mehr als 2023 (41 Prozent).

    "Der EU AI Act stellt Banken vor enorme Herausforderungen", sagt Dr. Stefan
    Hirschmann, Mitglied der Geschäftsleitung der VÖB-Service GmbH. "Die Compliance
    wird komplexer, parallel steigt der Innovationsdruck. Das führt zu
    Verunsicherung." Die Zahlen belegen den Handlungsdruck: Nur 23 Prozent der
    Institute fühlen sich gut auf den EU AI Act vorbereitet, fast die Hälfte
    arbeitet noch an der Umsetzung.

    Strategische Lücke

    Trotz vieler Pilotprojekte fehlt es an übergreifender Steuerung: 70 Prozent der
    KI-Initiativen laufen isoliert, ohne strategische Koordination. "Experimente und
    Pilotprojekte sind gut", betont Hirschmann. "Darüber hinaus müssen die Institute
    mehr zur systematischen KI-Integration übergehen - sonst verpuffen die
    Investitionen."

    Die Bedeutung ist unbestritten: 92 Prozent der Befragten erwarten massive
    Wettbewerbsnachteile für Banken ohne KI. Gleichzeitig sieht sich nur jedes
    fünfte Institut besser als der Branchendurchschnitt aufgestellt.

    Generative KI im Fokus

    89 Prozent der Befragten sehen besonderes Potenzial für generative KI im
    Prozessmanagement. "Prozessmanagement ist der schlafende Riese der
    KI-Potenziale", sagt Heck. "Wer ihn weckt, kann Effizienzsprünge realisieren,
    die weit über klassische Digitalisierung hinausgehen."

    Über die Studie

    Die Erhebung wurde im Juli 2025 unter 317 Experten aus Privatbanken, Sparkassen,
    Genossenschaftsbanken, Kreditgenossenschaften und Förderbanken durchgeführt.

    Die vollständigen Studienergebnisse stehen hier zum Download bereit.
    (https://cofinpro.de/mediathek/ki-in-banken-2025-vom-hype-zur-realitaet)

    Über Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )

    Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der
    Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große
    Geschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe.
    Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die
    Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus
    hat 2025 zum 15. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung
    als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.

