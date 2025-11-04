Vom Hype zur Realität - 78 Prozent der Banken setzen KI produktiv ein

Frankfurt (ots) - Die deutsche Finanzbranche hat den digitalen Wendepunkt

erreicht: Fast acht von zehn Instituten nutzen Künstliche Intelligenz (KI)

inzwischen produktiv. 2023 waren es nur gut die Hälfte der Institute (52

Prozent). Das zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Cofinpro

gemeinsam mit der VÖB-Service GmbH, für die 317 Experten aus deutschen

Finanzinstituten befragt wurden.



"Die Branche hat den Wendepunkt erreicht. KI ist vom Hype zum unverzichtbaren

Werkzeug avanciert", erklärt Michael Heck, Director bei Cofinpro. "Wir erleben

gerade den Übergang vom Hype zur Realität - mit allen Chancen und

Herausforderungen."





Am häufigsten kommt KI bei der Automatisierung manueller Prozesse (59 Prozent)

und der intelligenten Informationsbeschaffung (59 Prozent) zum Einsatz. Auch im

Kundenservice, Marketing und bei der Betrugserkennung gewinnt die Technologie an

Bedeutung. Gleichzeitig nutzen bereits 57 Prozent der Bankmitarbeiter Tools wie

ChatGPT oder Microsoft Copilot im Arbeitsalltag.



Regulierung als größte Hürde



Während hochwertige Daten (53 Prozent), Know-how (47 Prozent) und klare Use

Cases (46 Prozent) zentrale Erfolgsfaktoren für den KI-Einsatz bleiben, hat sich

die größte Barriere verschoben: 55 Prozent der Institute kämpfen mit

Compliance-Problemen - deutlich mehr als 2023 (41 Prozent).



"Der EU AI Act stellt Banken vor enorme Herausforderungen", sagt Dr. Stefan

Hirschmann, Mitglied der Geschäftsleitung der VÖB-Service GmbH. "Die Compliance

wird komplexer, parallel steigt der Innovationsdruck. Das führt zu

Verunsicherung." Die Zahlen belegen den Handlungsdruck: Nur 23 Prozent der

Institute fühlen sich gut auf den EU AI Act vorbereitet, fast die Hälfte

arbeitet noch an der Umsetzung.



Strategische Lücke



Trotz vieler Pilotprojekte fehlt es an übergreifender Steuerung: 70 Prozent der

KI-Initiativen laufen isoliert, ohne strategische Koordination. "Experimente und

Pilotprojekte sind gut", betont Hirschmann. "Darüber hinaus müssen die Institute

mehr zur systematischen KI-Integration übergehen - sonst verpuffen die

Investitionen."



Die Bedeutung ist unbestritten: 92 Prozent der Befragten erwarten massive

Wettbewerbsnachteile für Banken ohne KI. Gleichzeitig sieht sich nur jedes

fünfte Institut besser als der Branchendurchschnitt aufgestellt.



Generative KI im Fokus



89 Prozent der Befragten sehen besonderes Potenzial für generative KI im

Prozessmanagement. "Prozessmanagement ist der schlafende Riese der

KI-Potenziale", sagt Heck. "Wer ihn weckt, kann Effizienzsprünge realisieren,

die weit über klassische Digitalisierung hinausgehen."



Über die Studie



Die Erhebung wurde im Juli 2025 unter 317 Experten aus Privatbanken, Sparkassen,

Genossenschaftsbanken, Kreditgenossenschaften und Förderbanken durchgeführt.



Die vollständigen Studienergebnisse stehen hier zum Download bereit.

(https://cofinpro.de/mediathek/ki-in-banken-2025-vom-hype-zur-realitaet)



