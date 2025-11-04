Kreislaufwirtschaft gemeinsam vorantreiben
Unternehmen der Schwarz Gruppe bekräftigen Partnerschaft mit Ellen MacArthur Foundation (FOTO)
Neckarsulm (ots) -
- Gestärkte Ressourcensouveränität: Erneute Unterzeichnung des Global Commitment
der Ellen MacArthur Foundation
- Langfristige Verpflichtung: Weiterführung der seit 2018 bestehenden
Partnerschaft bis 2030
- Erweitertes Reduktionsziel: Fünf Prozent weniger Neukunststoff in
Eigenmarkenverpackungen
Die Unternehmen der Schwarz Gruppe vertiefen ihr Engagement für eine
zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft mit der erneuten Unterzeichnung des Global
Commitment der Ellen MacArthur Foundation Ende Oktober. Damit bekräftigen sie
die Fortsetzung ihrer seit 2018 bestehenden Partnerschaft bis 2030 und
unterstreichen ihren Anspruch, die Ressourcensouveränität durch eine konsequente
Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben.
Global Commitment als Meilenstein für REset Resources
Als Unterzeichner des Global Commitment 2030 der Ellen MacArthur Foundation
verpflichten sich die Unternehmen der Schwarz Gruppe, weniger neues Plastik zu
nutzen. Konkret soll der Neukunststoff in den Kunststoffprimärverpackungen ihrer
Eigenmarken bis 2030 gegenüber 2018 um fünf Prozent reduziert werden.
Gleichzeitig verfolgen die Unternehmen der Schwarz Gruppe im Rahmen ihrer
Kreislaufwirtschaftsstrategie ein noch weitergehendes Ziel in diesem
Handlungsfeld: In allen Einwegverpackungen der Eigenmarken soll die Menge an
Neumaterial bis 2030 um 15 Prozent gesenkt werden. Damit stellt das Global
Commitment einen wichtigen, spezifischen Fokus auf Kunststoff innerhalb dieser
größeren Anstrengung zur Ressourcenschonung dar.
Florian Schütze, Geschäftsleiter Corporate Responsibility bei Schwarz Corporate
Affairs, erklärt: "Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist für die
Unternehmen der Schwarz Gruppe eine strategische Notwendigkeit und der Schlüssel
zur globalen Ressourcensouveränität. Dank unserer Erfolge im Global Commitment
2025 und unserer neuen, ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REset
Resources sichern wir langfristig wertvolle Ressourcen und halten diese
konsequent im Kreislauf. Die '2030 Plastics Agenda for Business' der Ellen
MacArthur Foundation schafft die nötige Klarheit und Entschlossenheit, um Kräfte
global zu bündeln und einen flächendeckenden Wandel glaubwürdig und ambitioniert
weiter voranzutreiben."
Das Global Commitment 2030 bildet einen weiteren Meilenstein in der
ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie der Unternehmen der Schwarz Gruppe,
REset Resources. Diese gemeinsam erarbeitete Strategie gilt als verbindlicher
Rahmen über sämtliche Sparten und Länder der Unternehmensgruppe hinweg. REset
Resources umfasst dabei Leitsätze und Zielsetzungen in allen zentralen Bereichen
der Kreislaufwirtschaft - von Verpackungen und Produkten über Bau, Food Waste
und Wertstoffmanagement bis hin zu Verwertungsverfahren.
Gemeinsam Ressourcensouveränität vorantreiben
Die Ellen MacArthur Foundation gilt als führende internationale Organisation,
die den Übergang zu einer effizienten Kreislaufwirtschaft beschleunigt. Die
Unternehmen der Schwarz Gruppe sind bereits seit 2018 Mitglied und damit
Bestandteil eines Netzwerks aus über 300 Unternehmen, Regierungen, NGOs und
Initiativen. In branchenübergreifender Zusammenarbeit werden im Rahmen des
Stiftungsnetzwerks neue Strategien und Lösungen entwickelt, um die
Kreislaufwirtschaft insbesondere für Kunststoffe zu fördern. Mit ihrem
einzigartigen Ökosystem - von der Eigenproduktion über den Handel bis hin zu
Recycling und Digitalisierung - verstehen sich die Unternehmen der Schwarz
Gruppe als Schlüsselakteur, um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft auch
über Unternehmensgrenzen hinweg zu realisieren.
Ein konkretes Praxisbeispiel, das aus der langjährigen Partnerschaft mit der
Ellen MacArthur Foundation entstanden ist, ist eine kreislauffähige
Textilkollektion von Lidl, die im April dieses Jahres in den Filialen erhältlich
war. Diese Kollektion besteht zu mindestens 98 Prozent aus zellulosebasierten
Fasern und enthält durchschnittlich mindestens fünf Prozent recyceltes Material.
Die Herstellung kommt ohne herkömmliche Verfahren wie Galvanisierung und
Sandstrahlen aus. Sie orientiert sich an sogenannten ZDHC MRSL Standards, mit
denen nachhaltige Chemie vorangetrieben und die Freisetzung gefährlicher
Chemikalien in die Umwelt reduziert werden sollen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gruppe.schwarz oder im
aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen der Schwarz Gruppe unter
www.nhb.schwarz (https://nhb.schwarz/) .
Pressekontakt:
Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG
Telefon 07132 30-788600
mailto:presse@mail.schwarz
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/6150934
OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG
