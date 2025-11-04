Unternehmen der Schwarz Gruppe bekräftigen Partnerschaft mit Ellen MacArthur Foundation (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Gestärkte Ressourcensouveränität: Erneute Unterzeichnung des Global Commitment

der Ellen MacArthur Foundation

- Langfristige Verpflichtung: Weiterführung der seit 2018 bestehenden

Partnerschaft bis 2030

- Erweitertes Reduktionsziel: Fünf Prozent weniger Neukunststoff in

Eigenmarkenverpackungen



Die Unternehmen der Schwarz Gruppe vertiefen ihr Engagement für eine

zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft mit der erneuten Unterzeichnung des Global

Commitment der Ellen MacArthur Foundation Ende Oktober. Damit bekräftigen sie

die Fortsetzung ihrer seit 2018 bestehenden Partnerschaft bis 2030 und

unterstreichen ihren Anspruch, die Ressourcensouveränität durch eine konsequente

Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben.





Global Commitment als Meilenstein für REset Resources



Als Unterzeichner des Global Commitment 2030 der Ellen MacArthur Foundation

verpflichten sich die Unternehmen der Schwarz Gruppe, weniger neues Plastik zu

nutzen. Konkret soll der Neukunststoff in den Kunststoffprimärverpackungen ihrer

Eigenmarken bis 2030 gegenüber 2018 um fünf Prozent reduziert werden.

Gleichzeitig verfolgen die Unternehmen der Schwarz Gruppe im Rahmen ihrer

Kreislaufwirtschaftsstrategie ein noch weitergehendes Ziel in diesem

Handlungsfeld: In allen Einwegverpackungen der Eigenmarken soll die Menge an

Neumaterial bis 2030 um 15 Prozent gesenkt werden. Damit stellt das Global

Commitment einen wichtigen, spezifischen Fokus auf Kunststoff innerhalb dieser

größeren Anstrengung zur Ressourcenschonung dar.



Florian Schütze, Geschäftsleiter Corporate Responsibility bei Schwarz Corporate

Affairs, erklärt: "Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist für die

Unternehmen der Schwarz Gruppe eine strategische Notwendigkeit und der Schlüssel

zur globalen Ressourcensouveränität. Dank unserer Erfolge im Global Commitment

2025 und unserer neuen, ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REset

Resources sichern wir langfristig wertvolle Ressourcen und halten diese

konsequent im Kreislauf. Die '2030 Plastics Agenda for Business' der Ellen

MacArthur Foundation schafft die nötige Klarheit und Entschlossenheit, um Kräfte

global zu bündeln und einen flächendeckenden Wandel glaubwürdig und ambitioniert

weiter voranzutreiben."



Das Global Commitment 2030 bildet einen weiteren Meilenstein in der

ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie der Unternehmen der Schwarz Gruppe,

REset Resources. Diese gemeinsam erarbeitete Strategie gilt als verbindlicher

Rahmen über sämtliche Sparten und Länder der Unternehmensgruppe hinweg. REset

Resources umfasst dabei Leitsätze und Zielsetzungen in allen zentralen Bereichen

der Kreislaufwirtschaft - von Verpackungen und Produkten über Bau, Food Waste

und Wertstoffmanagement bis hin zu Verwertungsverfahren.



Gemeinsam Ressourcensouveränität vorantreiben



Die Ellen MacArthur Foundation gilt als führende internationale Organisation,

die den Übergang zu einer effizienten Kreislaufwirtschaft beschleunigt. Die

Unternehmen der Schwarz Gruppe sind bereits seit 2018 Mitglied und damit

Bestandteil eines Netzwerks aus über 300 Unternehmen, Regierungen, NGOs und

Initiativen. In branchenübergreifender Zusammenarbeit werden im Rahmen des

Stiftungsnetzwerks neue Strategien und Lösungen entwickelt, um die

Kreislaufwirtschaft insbesondere für Kunststoffe zu fördern. Mit ihrem

einzigartigen Ökosystem - von der Eigenproduktion über den Handel bis hin zu

Recycling und Digitalisierung - verstehen sich die Unternehmen der Schwarz

Gruppe als Schlüsselakteur, um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft auch

über Unternehmensgrenzen hinweg zu realisieren.



Ein konkretes Praxisbeispiel, das aus der langjährigen Partnerschaft mit der

Ellen MacArthur Foundation entstanden ist, ist eine kreislauffähige

Textilkollektion von Lidl, die im April dieses Jahres in den Filialen erhältlich

war. Diese Kollektion besteht zu mindestens 98 Prozent aus zellulosebasierten

Fasern und enthält durchschnittlich mindestens fünf Prozent recyceltes Material.

Die Herstellung kommt ohne herkömmliche Verfahren wie Galvanisierung und

Sandstrahlen aus. Sie orientiert sich an sogenannten ZDHC MRSL Standards, mit

denen nachhaltige Chemie vorangetrieben und die Freisetzung gefährlicher

Chemikalien in die Umwelt reduziert werden sollen.



Weitere Informationen



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gruppe.schwarz oder im

aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen der Schwarz Gruppe unter

www.nhb.schwarz (https://nhb.schwarz/) .



