    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kreislaufwirtschaft gemeinsam vorantreiben

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unternehmen der Schwarz Gruppe bekräftigen Partnerschaft mit Ellen MacArthur Foundation (FOTO)

    Neckarsulm (ots) -

    - Gestärkte Ressourcensouveränität: Erneute Unterzeichnung des Global Commitment
    der Ellen MacArthur Foundation
    - Langfristige Verpflichtung: Weiterführung der seit 2018 bestehenden
    Partnerschaft bis 2030
    - Erweitertes Reduktionsziel: Fünf Prozent weniger Neukunststoff in
    Eigenmarkenverpackungen

    Die Unternehmen der Schwarz Gruppe vertiefen ihr Engagement für eine
    zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft mit der erneuten Unterzeichnung des Global
    Commitment der Ellen MacArthur Foundation Ende Oktober. Damit bekräftigen sie
    die Fortsetzung ihrer seit 2018 bestehenden Partnerschaft bis 2030 und
    unterstreichen ihren Anspruch, die Ressourcensouveränität durch eine konsequente
    Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben.

    Global Commitment als Meilenstein für REset Resources

    Als Unterzeichner des Global Commitment 2030 der Ellen MacArthur Foundation
    verpflichten sich die Unternehmen der Schwarz Gruppe, weniger neues Plastik zu
    nutzen. Konkret soll der Neukunststoff in den Kunststoffprimärverpackungen ihrer
    Eigenmarken bis 2030 gegenüber 2018 um fünf Prozent reduziert werden.
    Gleichzeitig verfolgen die Unternehmen der Schwarz Gruppe im Rahmen ihrer
    Kreislaufwirtschaftsstrategie ein noch weitergehendes Ziel in diesem
    Handlungsfeld: In allen Einwegverpackungen der Eigenmarken soll die Menge an
    Neumaterial bis 2030 um 15 Prozent gesenkt werden. Damit stellt das Global
    Commitment einen wichtigen, spezifischen Fokus auf Kunststoff innerhalb dieser
    größeren Anstrengung zur Ressourcenschonung dar.

    Florian Schütze, Geschäftsleiter Corporate Responsibility bei Schwarz Corporate
    Affairs, erklärt: "Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist für die
    Unternehmen der Schwarz Gruppe eine strategische Notwendigkeit und der Schlüssel
    zur globalen Ressourcensouveränität. Dank unserer Erfolge im Global Commitment
    2025 und unserer neuen, ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REset
    Resources sichern wir langfristig wertvolle Ressourcen und halten diese
    konsequent im Kreislauf. Die '2030 Plastics Agenda for Business' der Ellen
    MacArthur Foundation schafft die nötige Klarheit und Entschlossenheit, um Kräfte
    global zu bündeln und einen flächendeckenden Wandel glaubwürdig und ambitioniert
    weiter voranzutreiben."

    Das Global Commitment 2030 bildet einen weiteren Meilenstein in der
    ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie der Unternehmen der Schwarz Gruppe,
    REset Resources. Diese gemeinsam erarbeitete Strategie gilt als verbindlicher
    Rahmen über sämtliche Sparten und Länder der Unternehmensgruppe hinweg. REset
    Resources umfasst dabei Leitsätze und Zielsetzungen in allen zentralen Bereichen
    der Kreislaufwirtschaft - von Verpackungen und Produkten über Bau, Food Waste
    und Wertstoffmanagement bis hin zu Verwertungsverfahren.

    Gemeinsam Ressourcensouveränität vorantreiben

    Die Ellen MacArthur Foundation gilt als führende internationale Organisation,
    die den Übergang zu einer effizienten Kreislaufwirtschaft beschleunigt. Die
    Unternehmen der Schwarz Gruppe sind bereits seit 2018 Mitglied und damit
    Bestandteil eines Netzwerks aus über 300 Unternehmen, Regierungen, NGOs und
    Initiativen. In branchenübergreifender Zusammenarbeit werden im Rahmen des
    Stiftungsnetzwerks neue Strategien und Lösungen entwickelt, um die
    Kreislaufwirtschaft insbesondere für Kunststoffe zu fördern. Mit ihrem
    einzigartigen Ökosystem - von der Eigenproduktion über den Handel bis hin zu
    Recycling und Digitalisierung - verstehen sich die Unternehmen der Schwarz
    Gruppe als Schlüsselakteur, um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft auch
    über Unternehmensgrenzen hinweg zu realisieren.

    Ein konkretes Praxisbeispiel, das aus der langjährigen Partnerschaft mit der
    Ellen MacArthur Foundation entstanden ist, ist eine kreislauffähige
    Textilkollektion von Lidl, die im April dieses Jahres in den Filialen erhältlich
    war. Diese Kollektion besteht zu mindestens 98 Prozent aus zellulosebasierten
    Fasern und enthält durchschnittlich mindestens fünf Prozent recyceltes Material.
    Die Herstellung kommt ohne herkömmliche Verfahren wie Galvanisierung und
    Sandstrahlen aus. Sie orientiert sich an sogenannten ZDHC MRSL Standards, mit
    denen nachhaltige Chemie vorangetrieben und die Freisetzung gefährlicher
    Chemikalien in die Umwelt reduziert werden sollen.

    Weitere Informationen

    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gruppe.schwarz oder im
    aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen der Schwarz Gruppe unter
    www.nhb.schwarz (https://nhb.schwarz/) .

    Pressekontakt:

    Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG
    Telefon 07132 30-788600
    mailto:presse@mail.schwarz

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/6150934
    OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kreislaufwirtschaft gemeinsam vorantreiben Unternehmen der Schwarz Gruppe bekräftigen Partnerschaft mit Ellen MacArthur Foundation (FOTO) - Gestärkte Ressourcensouveränität: Erneute Unterzeichnung des Global Commitment der Ellen MacArthur Foundation - Langfristige Verpflichtung: Weiterführung der seit 2018 bestehenden Partnerschaft bis 2030 - Erweitertes Reduktionsziel: Fünf …