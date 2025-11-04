Elmos trotzt Lieferproblemen: Starke Margen und Free Cashflow beflügeln Aktie

Zwar blieben einzelne Kennzahlen des dritten Quartals laut Analysten leicht hinter den Erwartungen zurück – doch vor allem die operative Marge überzeugte positiv. Das Bankhaus Metzler sprach von einer Verbesserung beim Profitabilitäts- und Cashflow-Profil und erwartet mittelfristig Rückenwind für die Bewertung der Aktie.

Der Dortmunder Autochip-Spezialist erzielte einen Umsatz von 140,8 Millionen Euro, nahezu im Rahmen der Prognose. Verzögerungen durch die laufende ERP-Umstellung hatten zwar zu einem leichten Umsatzrückgang im Jahresvergleich geführt, sollen laut Management aber bis Ende des Jahres vollständig aufgeholt werden.

Charttechnisch markiert der Kursanstieg einen möglichen Ausbruch aus der Seitwärtsphase der vergangenen Wochen. Elmos-Papiere notieren nun wieder auf dem Niveau von Mitte August und legten am Dienstag rund 9 Prozent auf über 86 Euro zu. Die Analysten von Warburg sehen in der Kombination aus solider Profitabilität, höherem Cashflow und nachlassenden Lagerbeständen eine positive Basis für weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2026. Ihr Kursziel liegt bei 120 Euro und damit rund 40 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Beim operativen Ergebnis überraschte Elmos positiv: Die EBIT-Marge lag mit 22,5 Prozent klar über den erwarteten 20,2 Prozent. Grund dafür waren eine um rund 100 Basispunkte bessere Bruttomarge sowie geringere Forschungs- und Entwicklungskosten. Auch der Cashflow überzeugt: Mit niedrigen Investitionsausgaben erzielte Elmos im dritten Quartal einen freien Cashflow von 32,5 Millionen Euro – in den ersten neun Monaten summierte sich dieser auf 54,6 Millionen Euro.

Das Unternehmen hob daraufhin seine bisher vorsichtige Prognose für den Free Cashflow von 7 Prozent auf etwa 10 Prozent des Umsatzes an. Für das Gesamtjahr bleibt Elmos bei seinem Umsatzziel von rund 580 Millionen Euro – was ein starkes viertes Quartal mit rund 166 Millionen Euro Umsatz impliziert. Die EBIT-Marge soll weiterhin zwischen 20 und 23 Prozent liegen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,90 % und einem Kurs von 87,40EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.





