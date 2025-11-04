    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    Dickes Kursplus

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elmos trotzt Lieferproblemen: Starke Margen und Free Cashflow beflügeln Aktie

    Elmos Semiconductor hat im dritten Quartal leicht besser abgeschnitten als erwartet – und bestätigt zugleich seine Jahresziele. Bei Anlegern kommt das gut an: Die Aktie legt am Dienstag kräftg zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Elmos übertrifft Q3-Erwartungen, Aktie steigt 9%.
    • Umsatz bei 140,8 Mio. Euro, Prognose bleibt stabil.
    • EBIT-Marge bei 22,5%, Cashflow überzeugt mit 32,5 Mio.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Dickes Kursplus - Elmos trotzt Lieferproblemen: Starke Margen und Free Cashflow beflügeln Aktie
    Foto: Jens Niering - Jens Niering

    Der Dortmunder Autochip-Spezialist erzielte einen Umsatz von 140,8 Millionen Euro, nahezu im Rahmen der Prognose. Verzögerungen durch die laufende ERP-Umstellung hatten zwar zu einem leichten Umsatzrückgang im Jahresvergleich geführt, sollen laut Management aber bis Ende des Jahres vollständig aufgeholt werden.

    Zwar blieben einzelne Kennzahlen des dritten Quartals laut Analysten leicht hinter den Erwartungen zurück – doch vor allem die operative Marge überzeugte positiv. Das Bankhaus Metzler sprach von einer Verbesserung beim Profitabilitäts- und Cashflow-Profil und erwartet mittelfristig Rückenwind für die Bewertung der Aktie.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ELMOS Semiconductor AG!
    Long
    74,56€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 6,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    98,82€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 6,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Charttechnisch markiert der Kursanstieg einen möglichen Ausbruch aus der Seitwärtsphase der vergangenen Wochen. Elmos-Papiere notieren nun wieder auf dem Niveau von Mitte August und legten am Dienstag rund 9 Prozent auf über 86 Euro zu. Die Analysten von Warburg sehen in der Kombination aus solider Profitabilität, höherem Cashflow und nachlassenden Lagerbeständen eine positive Basis für weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2026. Ihr Kursziel liegt bei 120 Euro und damit rund 40 Prozent über dem aktuellen Niveau.

    Beim operativen Ergebnis überraschte Elmos positiv: Die EBIT-Marge lag mit 22,5 Prozent klar über den erwarteten 20,2 Prozent. Grund dafür waren eine um rund 100 Basispunkte bessere Bruttomarge sowie geringere Forschungs- und Entwicklungskosten. Auch der Cashflow überzeugt: Mit niedrigen Investitionsausgaben erzielte Elmos im dritten Quartal einen freien Cashflow von 32,5 Millionen Euro – in den ersten neun Monaten summierte sich dieser auf 54,6 Millionen Euro.

    Elmos Semiconductor

    +7,41 %
    -5,27 %
    -6,50 %
    -9,81 %
    +36,38 %
    +60,45 %
    +295,50 %
    +482,65 %
    +286,67 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710

    Das Unternehmen hob daraufhin seine bisher vorsichtige Prognose für den Free Cashflow von 7 Prozent auf etwa 10 Prozent des Umsatzes an. Für das Gesamtjahr bleibt Elmos bei seinem Umsatzziel von rund 580 Millionen Euro – was ein starkes viertes Quartal mit rund 166 Millionen Euro Umsatz impliziert. Die EBIT-Marge soll weiterhin zwischen 20 und 23 Prozent liegen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,90 % und einem Kurs von 87,40EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dickes Kursplus Elmos trotzt Lieferproblemen: Starke Margen und Free Cashflow beflügeln Aktie Elmos Semiconductor hat im dritten Quartal leicht besser abgeschnitten als erwartet – und bestätigt zugleich seine Jahresziele. Bei Anlegern kommt das gut an: Die Aktie legt am Dienstag kräftg zu.