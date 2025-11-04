Coeur Mining schluckt New Gold für 7 Mrd. USD!

Mega-Deal im Minensektor: Coeur Mining (NYSE: CDE) kauft New Gold (TSX: NGD) in einer reinen Aktientransaktion im Wert von rund 7 Mrd. US-Dollar! Der Zusammenschluss entsteht vor dem Hintergrund hoher Goldpreise und der gestiegenen Investorennachfrage nach Edelmetallwerten.

Das kombinierte Unternehmen soll im kommenden Jahr etwa 900.000 Unzen Gold und 20 Mio. Unzen Silber produzieren und kommt laut Angaben auf eine Bewertung von rund 20 Mrd. US-Dollar. Coeur Mining erwartet durch den Deal ein robusteres Finanzprofil, niedrigere Kosten und eine breitere Produktionsbasis, dann in den USA, Mexiko und Kanada.

Deal-Struktur und Bewertung: Coeur Mining setzt auf All-Stock-Modell

Im Rahmen der Transaktion erhalten Aktionäre von New Gold für jede gehaltene Aktie.....

