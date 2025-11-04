WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Lkw-Zulieferers sei auf anhaltende Zurückhaltung am US-Markt zurückzuführen, schrieb Fabio Hölscher in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 13,50EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:16 Uhr) gehandelt.