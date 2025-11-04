METZLER stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 4,40 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Notleidende Kredite blieben im Fokus, schrieb Jochen Schmitt am Dienstag. Er kappte seine Schätzungen, da die Kreditausfallrückstellungen des Gewerbeimmobilienfinanzierers 2026 und 2027 höher bleiben dürften als bislang gedacht./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:09 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,51 % und einem Kurs von 3,978EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: METZLER

Analyst: Jochen Schmitt

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 4,10

Kursziel alt: 4,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

