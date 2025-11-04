JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,045 auf Tradegate (04. November 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 77,82 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3285. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 460,00GBP was eine Bandbreite von -21,03 %/+8.981,93 % bedeutet.