    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence

    • JPMorgan belässt BP auf "Neutral" mit 460 Pence.
    • Analyst Lofting lobt solides Quartal von BP.
    • Telefonkonferenz fokussiert auf Kosteninitiativen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la

