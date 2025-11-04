ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence
- JPMorgan belässt BP auf "Neutral" mit 460 Pence.
- Analyst Lofting lobt solides Quartal von BP.
- Telefonkonferenz fokussiert auf Kosteninitiativen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:12 / GMT
dpa-AFX Broker
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,045 auf Tradegate (04. November 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 77,82 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3285. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 460,00GBP was eine Bandbreite von -21,03 %/+8.981,93 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 460 Euro
