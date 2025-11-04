Deutsche Anleihen
Erholung - Kursverluste an den Aktienmärkten stützen
- Anleihenkurse erholen sich leicht nach Verlusten.
- Euro-Bund-Future steigt um 0,13 Prozent auf 129,31.
- Rendite zehnjähriger Anleihen fällt auf 2,64 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Dienstag etwas von ihren Kursverlusten zu Wochenbeginn erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 129,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,64 Prozent.
Auch europaweit legten die Anleihen-Kurse zu. Staatsanleihen waren angesichts der schwachen Aktienbörsen als sichere Häfen gefragt, denn an den Märkten werden Warnungen wegen hoher Bewertungen lauter.
Ansonsten stehen am Dienstag keine marktrelevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Denn derzeit fallen die meisten Konjunkturdaten in den USA aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Government Shutdown./la/jsl/mis
Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
