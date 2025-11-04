starke Partnerschaft, bewährte Qualität und attraktive Reisevorteile (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Tchibo bietet mit "Tchibo Travel" vielfältige Urlaubsangebote mit exklusiven

Vorteilen auf tchibo-travel.de.

- Starke Partnerschaft mit dem renommierten Veranstalter Berge & Meer garantiert

Qualität und Service bei sämtlichen Reisen weltweit.

- Zum Start sechs kuratierte Reisehighlights, darunter Fernreisen, Aktivreisen

und Naturerlebnisse sowie eine Flusskreuzfahrt, jeweils mit einem besonderen

Tchibo Vorteil.

- Regelmäßige Tchibo Travel Highlight-Aktionen bieten künftig mehrmals im Jahr

außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu attraktiven Konditionen.



Tchibo kehrt mit "Tchibo Travel" in das Reisesegment zurück. Über

tchibo-travel.de können Kundinnen und Kunden ab sofort vielfältige

Urlaubsangebote mit besonderen Vorteilen buchen.





Strategischer und zugleich exklusiver Partner ist Berge & Meer, einer der

führenden deutschen Reiseveranstalter. Während Tchibo als Reisemittler auftritt,

übernimmt Berge & Meer Organisation, Abwicklung und Kundenservice. Damit nutzt

Tchibo die Expertise eines starken Partners und kann ohne eigenen

Reiseveranstalterbetrieb ein breites, qualitativ hochwertiges Reiseportfolio

anbieten.



Das neue Modell setzt auf Ressourceneffizienz und schnelle Markteinführung: Die

Plattform tchibo-travel.de wird exklusiv von Berge & Meer betrieben, während

Tchibo die Vermarktung und Kundenansprache übernimmt. Durch diese Zusammenarbeit

profitieren Reisende von einem Portfolio von rund 3.000 Reisen, und von

regelmäßigen, speziell für Tchibo Travel kuratierten Highlight-Aktionen, die

mehrmals im Jahr besondere Angebote mit einem exklusiven Tchibo Vorteil bieten.

Zum neuen Reiseportfolio gehören beispielsweise Rund- und Aktivreisen,

Badereisen, Familienreisen, Städtereisen oder Hochseekreuzfahrten mit vom NABU

als nachhaltig bewerteten Reedereien.



Exklusive Reisemomente nur bei Tchibo Travel



Zum Start präsentiert Tchibo Travel sechs ausgewählte Reisehighlights, die im

November ausschließlich über tchibo-travel.de buchbar sind. Jede dieser Reisen

bietet einen besonderen Tchibo Vorteil, sei es ein Preisnachlass oder eine

inkludierte Zusatzleistung.



China - Laos - Thailand: Kombinationsreise



Diese außergewöhnliche, komplett neu konzipierte Fernreise führt durch drei

faszinierende Länder Südostasiens, in denen Reisende beeindruckende Kontraste

zwischen Kultur und Natur erleben. Tchibo Vorteil: 500 Euro Preisersparnis (ab

2.799 EUR statt 3.299 EUR pro Person)



Kenia: Safari & Baden



Ein Abenteuer für Naturliebhaber: Zwischen entspannten Badeaufenthalten am

Indischen Ozean gibt es spannende Safari-Tage in Kenias Nationalparks. Tchibo

Vorteil: 500 Euro Preisersparnis (ab 1.899 EUR statt 2.399 EUR pro Person)



Rhein-Flusskreuzfahrt bis Straßburg



Tchibo Kunden können mit MS COMPASS OPERA gemütlich über den Rhein schippern,

vorbei an Weinbergen und historischen Städten, und dabei den Komfort eines

Premium-Schiffes mit All Inclusive genießen. Tchibo Vorteil: 100 EUR

Preisersparnis pro Person auf alle Termine



Portugal: Aktivreise mit Rad



Auf zwei Rädern entlang Portugals Traumküste: Entlang der Algarve geht es mit

dem Rad vom südwestlichsten Punkt Europas, dem Cabo de São Vicente, bis nach

Vila Real de Santo António an der Grenze zu Spanien. Für eine unbeschwerte Tour

sorgt der inkludierte Gepäcktransfer. Tchibo Vorteil: Aktionspreis ab 999 EUR

statt 1.199 EUR pro Person



Schweden: Rundreise



Ein Naturerlebnis zwischen malerischen Seenlandschaften, imposanten Wäldern und

charmanten Kleinstädten: Auf dieser Rundreise mit festem Hotel in Värnamo,

erleben Tchibo Kunden Südschweden bei abwechslungsreichen Tagesausflügen von

seiner schönsten Seite, inklusive Elche streicheln und Besuch einer

Zuckerstangenbäckerei. Tchibo Vorteil: Zeitlich exklusiv im November nur bei

Tchibo Travel buchbar, der Einzelzimmerzuschlag entfällt



Boat & Bike Holland



Per Schiff und E-Bike können Tchibo Reisende von Amsterdam aus das Land der

Windmühlen entdecken: komfortabel, aktiv und typisch niederländisch. Tchibo

Vorteil: E-Bike-Leihfahrrad im Wert von 255 EUR pro Person für den gesamten

Aufenthalt inklusive



"Mit Berge & Meer arbeiten wir mit einem erfahrenen Partner zusammen, der für

Qualität, Service und ein breites Reiseportfolio steht", sagt Robert Pauly,

Leiter Kooperationen bei Tchibo. "Damit können wir unseren Kundinnen und Kunden

inspirierende Reiseerlebnisse bieten, mit allen Vorteilen, die sie von Tchibo

erwarten."



"Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme unserer langjährigen, erfolgreichen

Partnerschaft", sagt Berge & Meer Geschäftsführer Marcel Mayer.



