Tchibo startet Tchibo Travel gemeinsam mit Berge & Meer
starke Partnerschaft, bewährte Qualität und attraktive Reisevorteile (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Tchibo bietet mit "Tchibo Travel" vielfältige Urlaubsangebote mit exklusiven
Vorteilen auf tchibo-travel.de.
- Starke Partnerschaft mit dem renommierten Veranstalter Berge & Meer garantiert
Qualität und Service bei sämtlichen Reisen weltweit.
- Zum Start sechs kuratierte Reisehighlights, darunter Fernreisen, Aktivreisen
und Naturerlebnisse sowie eine Flusskreuzfahrt, jeweils mit einem besonderen
Tchibo Vorteil.
- Regelmäßige Tchibo Travel Highlight-Aktionen bieten künftig mehrmals im Jahr
außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu attraktiven Konditionen.
Tchibo kehrt mit "Tchibo Travel" in das Reisesegment zurück. Über
tchibo-travel.de können Kundinnen und Kunden ab sofort vielfältige
Urlaubsangebote mit besonderen Vorteilen buchen.
Strategischer und zugleich exklusiver Partner ist Berge & Meer, einer der
führenden deutschen Reiseveranstalter. Während Tchibo als Reisemittler auftritt,
übernimmt Berge & Meer Organisation, Abwicklung und Kundenservice. Damit nutzt
Tchibo die Expertise eines starken Partners und kann ohne eigenen
Reiseveranstalterbetrieb ein breites, qualitativ hochwertiges Reiseportfolio
anbieten.
Das neue Modell setzt auf Ressourceneffizienz und schnelle Markteinführung: Die
Plattform tchibo-travel.de wird exklusiv von Berge & Meer betrieben, während
Tchibo die Vermarktung und Kundenansprache übernimmt. Durch diese Zusammenarbeit
profitieren Reisende von einem Portfolio von rund 3.000 Reisen, und von
regelmäßigen, speziell für Tchibo Travel kuratierten Highlight-Aktionen, die
mehrmals im Jahr besondere Angebote mit einem exklusiven Tchibo Vorteil bieten.
Zum neuen Reiseportfolio gehören beispielsweise Rund- und Aktivreisen,
Badereisen, Familienreisen, Städtereisen oder Hochseekreuzfahrten mit vom NABU
als nachhaltig bewerteten Reedereien.
Exklusive Reisemomente nur bei Tchibo Travel
Zum Start präsentiert Tchibo Travel sechs ausgewählte Reisehighlights, die im
November ausschließlich über tchibo-travel.de buchbar sind. Jede dieser Reisen
bietet einen besonderen Tchibo Vorteil, sei es ein Preisnachlass oder eine
inkludierte Zusatzleistung.
China - Laos - Thailand: Kombinationsreise
Diese außergewöhnliche, komplett neu konzipierte Fernreise führt durch drei
faszinierende Länder Südostasiens, in denen Reisende beeindruckende Kontraste
zwischen Kultur und Natur erleben. Tchibo Vorteil: 500 Euro Preisersparnis (ab
2.799 EUR statt 3.299 EUR pro Person)
Kenia: Safari & Baden
Ein Abenteuer für Naturliebhaber: Zwischen entspannten Badeaufenthalten am
Indischen Ozean gibt es spannende Safari-Tage in Kenias Nationalparks. Tchibo
Vorteil: 500 Euro Preisersparnis (ab 1.899 EUR statt 2.399 EUR pro Person)
Rhein-Flusskreuzfahrt bis Straßburg
Tchibo Kunden können mit MS COMPASS OPERA gemütlich über den Rhein schippern,
vorbei an Weinbergen und historischen Städten, und dabei den Komfort eines
Premium-Schiffes mit All Inclusive genießen. Tchibo Vorteil: 100 EUR
Preisersparnis pro Person auf alle Termine
Portugal: Aktivreise mit Rad
Auf zwei Rädern entlang Portugals Traumküste: Entlang der Algarve geht es mit
dem Rad vom südwestlichsten Punkt Europas, dem Cabo de São Vicente, bis nach
Vila Real de Santo António an der Grenze zu Spanien. Für eine unbeschwerte Tour
sorgt der inkludierte Gepäcktransfer. Tchibo Vorteil: Aktionspreis ab 999 EUR
statt 1.199 EUR pro Person
Schweden: Rundreise
Ein Naturerlebnis zwischen malerischen Seenlandschaften, imposanten Wäldern und
charmanten Kleinstädten: Auf dieser Rundreise mit festem Hotel in Värnamo,
erleben Tchibo Kunden Südschweden bei abwechslungsreichen Tagesausflügen von
seiner schönsten Seite, inklusive Elche streicheln und Besuch einer
Zuckerstangenbäckerei. Tchibo Vorteil: Zeitlich exklusiv im November nur bei
Tchibo Travel buchbar, der Einzelzimmerzuschlag entfällt
Boat & Bike Holland
Per Schiff und E-Bike können Tchibo Reisende von Amsterdam aus das Land der
Windmühlen entdecken: komfortabel, aktiv und typisch niederländisch. Tchibo
Vorteil: E-Bike-Leihfahrrad im Wert von 255 EUR pro Person für den gesamten
Aufenthalt inklusive
"Mit Berge & Meer arbeiten wir mit einem erfahrenen Partner zusammen, der für
Qualität, Service und ein breites Reiseportfolio steht", sagt Robert Pauly,
Leiter Kooperationen bei Tchibo. "Damit können wir unseren Kundinnen und Kunden
inspirierende Reiseerlebnisse bieten, mit allen Vorteilen, die sie von Tchibo
erwarten."
"Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme unserer langjährigen, erfolgreichen
Partnerschaft", sagt Berge & Meer Geschäftsführer Marcel Mayer.
Pressekontakt:
Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate Communications
Tel: +49 40 63 87 - 2120
E-Mail: mailto:helen.rad@tchibo.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9283/6150953
OTS: Tchibo GmbH
