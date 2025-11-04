    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Tchibo startet Tchibo Travel gemeinsam mit Berge & Meer

    starke Partnerschaft, bewährte Qualität und attraktive Reisevorteile (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - Tchibo bietet mit "Tchibo Travel" vielfältige Urlaubsangebote mit exklusiven
    Vorteilen auf tchibo-travel.de.
    - Starke Partnerschaft mit dem renommierten Veranstalter Berge & Meer garantiert
    Qualität und Service bei sämtlichen Reisen weltweit.
    - Zum Start sechs kuratierte Reisehighlights, darunter Fernreisen, Aktivreisen
    und Naturerlebnisse sowie eine Flusskreuzfahrt, jeweils mit einem besonderen
    Tchibo Vorteil.
    - Regelmäßige Tchibo Travel Highlight-Aktionen bieten künftig mehrmals im Jahr
    außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu attraktiven Konditionen.

    Tchibo kehrt mit "Tchibo Travel" in das Reisesegment zurück. Über
    tchibo-travel.de können Kundinnen und Kunden ab sofort vielfältige
    Urlaubsangebote mit besonderen Vorteilen buchen.

    Strategischer und zugleich exklusiver Partner ist Berge & Meer, einer der
    führenden deutschen Reiseveranstalter. Während Tchibo als Reisemittler auftritt,
    übernimmt Berge & Meer Organisation, Abwicklung und Kundenservice. Damit nutzt
    Tchibo die Expertise eines starken Partners und kann ohne eigenen
    Reiseveranstalterbetrieb ein breites, qualitativ hochwertiges Reiseportfolio
    anbieten.

    Das neue Modell setzt auf Ressourceneffizienz und schnelle Markteinführung: Die
    Plattform tchibo-travel.de wird exklusiv von Berge & Meer betrieben, während
    Tchibo die Vermarktung und Kundenansprache übernimmt. Durch diese Zusammenarbeit
    profitieren Reisende von einem Portfolio von rund 3.000 Reisen, und von
    regelmäßigen, speziell für Tchibo Travel kuratierten Highlight-Aktionen, die
    mehrmals im Jahr besondere Angebote mit einem exklusiven Tchibo Vorteil bieten.
    Zum neuen Reiseportfolio gehören beispielsweise Rund- und Aktivreisen,
    Badereisen, Familienreisen, Städtereisen oder Hochseekreuzfahrten mit vom NABU
    als nachhaltig bewerteten Reedereien.

    Exklusive Reisemomente nur bei Tchibo Travel

    Zum Start präsentiert Tchibo Travel sechs ausgewählte Reisehighlights, die im
    November ausschließlich über tchibo-travel.de buchbar sind. Jede dieser Reisen
    bietet einen besonderen Tchibo Vorteil, sei es ein Preisnachlass oder eine
    inkludierte Zusatzleistung.

    China - Laos - Thailand: Kombinationsreise

    Diese außergewöhnliche, komplett neu konzipierte Fernreise führt durch drei
    faszinierende Länder Südostasiens, in denen Reisende beeindruckende Kontraste
    zwischen Kultur und Natur erleben. Tchibo Vorteil: 500 Euro Preisersparnis (ab
    2.799 EUR statt 3.299 EUR pro Person)

    Kenia: Safari & Baden

    Ein Abenteuer für Naturliebhaber: Zwischen entspannten Badeaufenthalten am
    Indischen Ozean gibt es spannende Safari-Tage in Kenias Nationalparks. Tchibo
    Vorteil: 500 Euro Preisersparnis (ab 1.899 EUR statt 2.399 EUR pro Person)

    Rhein-Flusskreuzfahrt bis Straßburg

    Tchibo Kunden können mit MS COMPASS OPERA gemütlich über den Rhein schippern,
    vorbei an Weinbergen und historischen Städten, und dabei den Komfort eines
    Premium-Schiffes mit All Inclusive genießen. Tchibo Vorteil: 100 EUR
    Preisersparnis pro Person auf alle Termine

    Portugal: Aktivreise mit Rad

    Auf zwei Rädern entlang Portugals Traumküste: Entlang der Algarve geht es mit
    dem Rad vom südwestlichsten Punkt Europas, dem Cabo de São Vicente, bis nach
    Vila Real de Santo António an der Grenze zu Spanien. Für eine unbeschwerte Tour
    sorgt der inkludierte Gepäcktransfer. Tchibo Vorteil: Aktionspreis ab 999 EUR
    statt 1.199 EUR pro Person

    Schweden: Rundreise

    Ein Naturerlebnis zwischen malerischen Seenlandschaften, imposanten Wäldern und
    charmanten Kleinstädten: Auf dieser Rundreise mit festem Hotel in Värnamo,
    erleben Tchibo Kunden Südschweden bei abwechslungsreichen Tagesausflügen von
    seiner schönsten Seite, inklusive Elche streicheln und Besuch einer
    Zuckerstangenbäckerei. Tchibo Vorteil: Zeitlich exklusiv im November nur bei
    Tchibo Travel buchbar, der Einzelzimmerzuschlag entfällt

    Boat & Bike Holland

    Per Schiff und E-Bike können Tchibo Reisende von Amsterdam aus das Land der
    Windmühlen entdecken: komfortabel, aktiv und typisch niederländisch. Tchibo
    Vorteil: E-Bike-Leihfahrrad im Wert von 255 EUR pro Person für den gesamten
    Aufenthalt inklusive

    "Mit Berge & Meer arbeiten wir mit einem erfahrenen Partner zusammen, der für
    Qualität, Service und ein breites Reiseportfolio steht", sagt Robert Pauly,
    Leiter Kooperationen bei Tchibo. "Damit können wir unseren Kundinnen und Kunden
    inspirierende Reiseerlebnisse bieten, mit allen Vorteilen, die sie von Tchibo
    erwarten."

    "Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme unserer langjährigen, erfolgreichen
    Partnerschaft", sagt Berge & Meer Geschäftsführer Marcel Mayer.

    Pressekontakt:

    Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate Communications
    Tel: +49 40 63 87 - 2120
    E-Mail: mailto:helen.rad@tchibo.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9283/6150953
    OTS: Tchibo GmbH




