DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 57 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte sein Bewertungsmodell in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung an den Quartalsbericht des Spezialchemiekonzerns an. Zum höheren Kursziel führen unter anderem Einsparungserfolge und ein gestiegener Siltronic-Wert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Tradegate (04. November 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
